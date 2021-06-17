Похоже, Россия действительно не заинтересована в победе на выборах в Армении партии Никола Пашиняна. Косвенно об этом свидетельствует такой факт, который распространили СМИ Еревана – выступая на предвыборном митинге в Вайоц Дзоре и.о. премьер-министра заявил, что дирекция предприятия «Газпром Армения» призывает своих сотрудников ходить на митинги оппозиции.

Пашинян пригрозил сотрудникам компании «Газпром Армения» уголовными делами в том случае, если подтвердится информация, что руководство заставляет их ходить на такие митинги. По его словам, поступает много сигналов о том, что руководство компании приводит или вынуждает идти на митинги, или заставляет голосовать за кого-то на парламентских выборах 20 июня.

«Если есть такие факты, мы ими займемся. Надеюсь, что эти факты не подтвердятся, так как если они подтвердятся, это будет означать что-то другое. Это будет иметь очень тяжелые последствия», — сказал премьер-министр в ходе встречи со своими избирателями.

Пашинян подчеркнул, что любой сотрудник, который «займется такой деятельностью до 15 июля, как минимум, будет уволен». Также он упомянул о привлечении к уголовной ответственности. «Я не понял, «Газпром Армения» может работать против правительства и народа Армении? Чтобы даже не думали об этом, вас будут судить группами, пачками», — отметил он.

Ясно, кому принадлежит эта компания. До выборов остается совсем мало. Получается, Москва начинает оставлять следы, пытаясь помочь на этих выборах иным силам? Одно время все говорили, что в послевоенных реалиях Россию вполне устраивает и Никол. Что же изменилось? Он больше не подходит? Почему? Кто лучше теперь для Кремля и по каким причинам?

На эти вопросы # ответил известный армянский правозащитник, председатель гражданской миротворческой Ассоциации «Текали» Георгий Ванян:

— Кремлю выгодна сейчас слабая, погрязшая в своей собственной лжи власть в Армении, Кремль дал «добро» на формирование оппозиции из всех бывших, чтобы обуздать, упредить процессы демократизации Армении, которые могли сформироваться после поражения в войне. Этим примитивным способом закрылась возможность обновления политической жизни в стране.

Не секрет, что есть зависимость Армении от России во всех жизненно важных сферах – энергетической, экономической, военной, идеологической и, планируется, что в ближайшее время еще одна сфера – международные коммуникации – тоже будет сдана России. Эту зависимость не может, к сожалению, отменить ни один из претендентов на должность премьера. В Армении нет политической силы, которая может расшатать эту зависимость. Москву устраивает любой премьер. Представления о том, что Путин предпочитает работать с себе подобными, на мой взгляд, иллюзия. Это может быть верно, если речь идет о равном партнерстве. А в нашем случае возможность изменения отношений Армении и России характеризуется пословицей «сдохнет или осел, или его хозяин».

Рассматривая предвыборные процессы, нужно спуститься на уровень, даже на 2-3 уровня ниже Путина, на уровень олигархических группировок, на уровень российских чиновников. У этих кругов есть интерес быстрого «освоения» новой ситуации для своего обогащения. У Кочаряна в этих кругах больше связей, он их использует, но и его используют.