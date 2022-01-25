На днях в Баку дорожная полиция приступила к рейдам в целях борьбы с незаконным использованием проезжей части дорог, а также нелегальным функционированием парковочных площадок. Как уже отчитался перед журналистами главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку майор полиции Араз Аскерли, в связи с незаконной парковкой автомобилей было составлено около 1000 штрафных протоколов.

По его словам, в ходе рейдов задержали и оштрафовали около 35 человек, которые представились «парковщиками».

Дорожная полиция осуществила рейды на основе большого количества обращений граждан из-за незаконной парковки автомобилей. В ходе расследования и наблюдения полиция выявила факты незаконного использования многих площадок в качестве стоянок и вымогательства денег у граждан «парковщиками».

Следует отметить, что подобное явление для Баку не является чем-то новым. Незаконное использование проезжей части и функционирование парковочных мест в столице Азербайджана существует на протяжении многих лет. Это явление стало серьезной проблемой по мере увеличения транспортных средств и отсутствия необходимого количества парковок в Баку.

Во многих местах Баку стало привычным хаотичное нагромождение автомобилей на тротуарах, под окнами зданий, перед витринами магазинов, на детских площадках и т.д. Выход из сложившейся ситуации многие годы видели в ужесточении штрафов и задействовании эвакуаторов, забиравших припаркованные в неположенном месте автомобили на штрафные стоянки, а также в создании подземных и надземных автостоянок.

К слову, в 2013 году в Баку были сданы в эксплуатацию несколько автостоянок, а дорожная полиция усилила контроль на дорогах в целях борьбы с незаконной парковкой. Однако эта идиллия продолжалось недолго. Сами посудите — будет ли автовладелец парковать свой автомобиль на платной автостоянке за несколько километров до нужного им места назначения? Ему удобнее и дешевле припарковать автомобиль на незаконной парковке и заплатить в разы меньше «парковщику». К тому же до 2016 года в законодательстве не была прописана конкретная ответственность за подобные правонарушения.

В 2014 году в Баку были установлены паркоматы (автоматизированные парковочные терминалы). В своем рвении чиновники устанавливали паркоматы даже во дворах жилых зданий. При этом на закупку и установку паркоматов были выделены немалые средства, но и это новшество не смогло навести порядок в этой сфере. Не прижившиеся паркоматы были демонтированы в 2019 году.

А еще в 2017 году глава Исполнительной власти Баку подписал распоряжение по принятию серьезных мер по ликвидации незаконных парковок на тротуарах, проезжей части дорог, подъездах к паркам и станциям метро.

В документе отмечалось, что незаконные парковки на улицах и проспектах, в парках и аллеях, вокруг метро, на тротуарах, созданных по инициативе физических лиц, некоторых государственных структур, управлений, организаций, предприятий, а также владельцев торговых объектов (за исключением остановок общественного транспорта) при отсутствии какого-либо законного основания ликвидируются. Однако и этот шаг не возымел ожидаемый эффект.

Позднее борьбу с незаконной парковкой поручили Бакинскому транспортному агентству (БТА). Этой структуре было поручено установить систему фото- и видеорегистрации на парковках, и там, где парковка запрещена. В ведение БТА перешли и те парковки, которые прежде находились под надзором исполнительной власти Баку. В отличие от дорожной полиции сотрудники БТА не увозили автомобили на штрафную стоянку, а только выписывали штрафы.

Несмотря на эти меры в этой сфере не произошло долгожданных позитивных перемен, напротив, на сегодняшний день данная проблема стала принимать катастрофический характер. И для решения этой головной боли нужны более действенные меры, чем полицейские рейды и штрафы.

В первую очередь необходимо навести порядок в сфере тарификации парковочных услуг. Кабинет министров до сих пор не определился с тарификацией парковочных услуг. В январе 2020 года было принято решение, что до определения тарифов Кабинетом министров действующие в Баку уличные парковки будут временно бесплатными. БТА стало также устанавливать на парковках информационные табло, оповещающие водителей о местах бесплатной стоянки.

Несмотря на эти меры, практически все уличные парковки в последнее время функционируют как платные из-за наличия там «парковщиков». Отрадно, что в настоящее время дорожная полиция решила навести порядок в этой сфере. Но, как уже стало понятно, бардак в этой сфере создала нерасторопность Кабинета министров, из-за халатности которого страдают автовладельцы и пешеходы. Поэтому говорить о том, что в Баку окончательно решена проблема с незаконной парковкой еще рано.