Кравчук поставил крест на Минских соглашениях

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения не удастся выполнить в связи с разными позициями Украины и России.

Как передает Хвиля, об этом он сказал в эфире радио НВ.

При этом Кравчук обвинил в неэффективности сделок предшественников. «Во главе с господином Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять».

По его словам, на данный момент выполнение Минских договоренностей невозможно.

«Мы сейчас находимся в довольно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены учитывая понятные причины. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие сделки не могут быть отменены одной стороной», сказал он.