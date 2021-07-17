В разные времена и в разных странах мира происходили события неожиданные, если не сказать чудесные. К примеру, в далеком 1811 году свой след в истории человечества оставил любимый питомец фармацевта и химика-технолога Бернара Куртуа, который часто обедал в собственной лаборатории в компании с котом. Однажды пушистик, который сидел на плече у хозяина, чего-то испугался и прыгнул на лабораторный стол с пробирками.

В одной из них находилась суспензия золы водорослей (содержащей иодид натрия) в эталоне, а в другой — серная кислота. От удара пробирки разбились, и содержимое смешалось. Началась химическая реакция, и с пола стали подниматься клубы сине-фиолетового пара. Пар оседал в виде мелких черно-фиолетовых кристалликов. Это и был новый химический элемент йод.

Не менее удивительное событие спустя 210 лет с момента изобретения йода произошло в одном южном городе. Тут поэтический дар и тяга к спорту обнаружились, казалось бы, в неспособствующих тому условиях. Обнаружились они у отставного чиновника, что также удивительно. Не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом все же есть.

А совершил этот героический поступок Мамедпаша Алимов, бывший мэр одного из поселков южного города. Сейчас он находится в тюрьме, в которую попал по причине болезненной любви к денежным знакам. Он их коллекционировал, пополняя коллекцию всеми возможными и невозможными способами. В возглавляемом Мамедпашой поселке не осталось бизнесмена, которого не обязали регулярно пополнять коллекцию денежных знаков товарища Алимова.

Больше всего в коллекции Мамедпаши было зеленых банкнот с изображением видного заокеанского политического деятеля. Вряд ли Алимов в деталях был знаком с биографией того, чей лик на зеленой купюре так радовал южногородского чиновника. С другой стороны, ведь и кошка фармацевта и химика-технолога Бернара Куртуа не поняла в итоге, что поспособствовала изобретению йода.

В общем, все было у нашего героя хорошо, но вдруг пришла беда. Собственно, она пришла не к нему одному. До Алимова она навестила многих местных чиновников, начиная от глав районов и заканчивая министрами. У них у всех, по какой-то странной случайности, в кабинетах обнаруживались солидные коллекции денежных знаков и блокноты, в которых имелись записи о том, кто и когда пополнил или должен пополнить эти запасы.

Судьба обладателей таких коллекций и блокнотов была разной. Но никто, кроме Мамедпаши, не обрел в итоге тягу к спорту и дар поэта. Товарищ Алимов счел, что время в неволе лучше посвящать работе по приданию телу идеальных пропорций. Нет, на Олимпиаду он ехать не собирался, но мысль поразить знакомых и родных своими бицепсами и трицепсами после освобождения его не покидала.

Но еще больше всех шокировать он решил образом стихоплета. «Прочитаю сегодня вам лекцию, как пополнил денег коллекцию», — вертелись в голове у Алимова первые строки будущей поэмы, рабочее название которой было «Конец подкрался незаметно». Не скажу, что это будет новое слово в мировой поэзии, но местным бестселлером книга стихов Мамедпаши стать вполне может. С особым интересом ее прочтут действующие главы районов южного города, среди которых также есть немало пока не пойманных за руку коллекционеров денежных знаков. Глядишь, кто-то из них после обнаружения этой коллекции также станет спортсменом и поэтом. И это будет традиция, о которой заговорит весь мир. А вы говорите кот Бернара Куртуа! Шире на мир смотреть надо и глубже!