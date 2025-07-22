В Индонезии в центре внимания оказался кот президента страны, которого зовут Бобби Кертанегар.

Как сообщает South China Morning Post, пушистый любимец главы государства получил официальный статус, право на охрану и доступ к государственному обслуживанию.

Заместитель государственного секретаря Юри Ардианторо объяснил, что животное считается частью президентского имущества, а значит — требует надлежащей защиты со стороны государства.

«Дело не только в президенте, но и в том, что за сохранность президентской собственности отвечает государство» — подчеркнул он.

Волна обсуждений поднялась после того, как Бобби появился на мероприятии Cat Lovers Social Day 2025, где его вывезли на сцену в специальной тележке для животных, в сопровождении нескольких охранников. Видео с события быстро стало вирусным, а комментарии разделили интернет: одни возмущались из-за «расточительства» бюджета, другие — шутили, что это лучше, чем если бы деньги достались чиновникам.

Свою историю Бобби начал на улице. Его подобрал Прабово около девяти лет назад, и с тех пор кот стал частью президентской семьи. Сейчас у Бобби есть собственный аккаунт в Instagram, где за ним следит почти миллион подписчиков.