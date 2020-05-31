Космический корабль «Crew Dragon» достиг МКС

Космический корабль «Crew Dragon» с двумя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на CNN, аппарат доставил на МКС астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена. После 19-часового полета «Crew Dragon» в 10:16 приземлился на посадочную площадку МКС.

Ожидается, что в 12:30 астронавты перейдут с «Crew Dragon» на МКС. Они присоединятся к находящимся на МКС астронавту NASA Кристоферу Кассиди и российским космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру.

Отметим, 19 часов назад ракета «Falcon 9» с пилотируемым космическим кораблем «Crew Dragon» стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

Стыковка транслировалась на YouTube.

Это первый с 2011 года пилотируемый американский полет с людьми на борту, осуществленный частной компанией. Миссия важна с точки зрения будущего пилотируемых полетов и стратегии сотрудничества NASA с частными компаниями.