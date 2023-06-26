У Владимира Высоцкого есть песенка про незадачливого конькобежца, который рванул на десять тысяч, как на пятьсот и — спекся. Короткая история мятежа группы «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина вполне соответствует поэтическому образу. Только здесь мы имеем дело не с легкой талантливой песенкой, а с жесткой политикой, принявшей форму вооруженного противостояния.

Перипетии движения вагнеровцев на Москву, захваты Ростова-на-Дону и Воронежа хорошо известны. Победный марш, хоть и с налетами авиации и погибшими российскими летчиками, имел все шансы закончиться в российской столице захватом Останкино и Государственной думы, проведением быстрого импичмента Путину и появлением нового издания власти в России. Ведь говорил же Мао Цзедун, что винтовка рождает власть.

Не случилось.

С учетом произошедшего есть смысл поговорить о политических, в первую очередь, последствиях скоротечного мятежа и его несколько неожиданного завершения.

Во-первых, легкий захват двух крупных и стратегически важных городов показал всем, что нынешнюю российскую власть никто особо защищать не рвется. Наоборот, население встречало вагнеров либо приветливо, либо равнодушно. Нигде не было фактов враждебного к ним отношения. Наоборот, им приносили еду и воду, за них платили в магазинах, фотографировались и махали платочками вслед. Чепчики в воздух не бросали, так как они давно вышли из моды.

Еще более важно то, что по ходу движения мятежников ни какие силовые подразделения не оказывали им сопротивления, и кто-то даже присоединялся. Массового перехода не было, но некоторое количество все-таки отмечалось.

Получается, что по большому счету власть защищать никто не хочет и не собирается. Очень важное положение не только для настоящего, но и для будущего.

Во-вторых, выявился крайне неприятный военный факт. Вся армия на фронте в Украине, а всю огромную Россию защищать некому. Это проявилось в Брянской и Белгородской областях, которые центральная российская власть защищать не собиралась по причине отсутствия необходимого количества войск. Теперь выяснилось, что по большому счету и Москву защищать некому. В прямом смысле.

Если арифметически, то войск вокруг столицы России много. Проблема в том, что это по большей части специальные технические, а не фронтовые подразделения первой линии.

Конечно, есть Таманская и Кантемировская дивизии, но они понесли очень большие потери в Украине, лишились основной части контрактников и теперь в них служат малоподготовленные срочники. Толку от них в возможном столкновении с прошедшими фронт вагнерами никакого. Их либо перебьют, либо они просто сбегут и вроде бы элитные дивизии придется создавать заново.

В очередной раз подтвердилась истина, что у России нет внешних угроз, никто на нее нападать не собирается. Иначе все это закончилось бы гораздо хуже.

В-третьих, выяснилось, что можно сколько угодно демонстрировать данные социологических опросов с заранее подогнанным результатом, но жизнь показала совершенно другое. Страну сковывает страх. И как только он каким-то образом ослабевает, то оказывается, что на хоть какую-то поддержку власти рассчитывать не приходится.

Российская власть, подобно сказочному королю оказалась если не голой, то только в минимальной одежде. Никто об этом кроме отъявленных оппозиционеров и сплошь иноагентов не говорил, в телевизоре повторяли о безграничной любви к Путину, а на деле никто не захотел хотя бы пальцем пошевельнуть. И даже небольшой отряд вагнеров был вполне в состоянии захватить в Москве важнейшие здания и институты.

В-четвертых, высшие чиновники, олигархи и прочие вместо консолидации и поиска путей отражения опасности, бросились врассыпную. Специальные борта едва успевали взлетать с московских аэродромов, увозя very important persons за рубеж подальше от опасности. Действительной или мнимой. В какой-то момент явственно проступил паралич центральной власти, истерика и паника в ее высших эшелонах.

В-пятых, мир увидел, что власть Путина рыхлая и может упасть в любой момент даже от не очень сильного удара. Даже не внешнего, а внутреннего. И это сродни очень тяжелому внешнеполитическому поражению, от которого Кремль будет долго приходить в себя.

Теперь о возможных причинах откровенного договорняка между Путиным и Пригожиным при посредничестве Лукашенко.

Вариант первый. Глобальная инсценировка.

Сторонники этой теории считают, что все происходившее не более чем фарс, задуманный Путиным, его окружением и проведенный Пригожиным.

В подтверждение приводится довод, что подобное выступление не может быть импровизацией, а должно долго готовиться и просчитываться. С учетом того, что среди вагнеров много бывших офицеров ФСБ и других спецслужб такие приготовления не остались бы тайной, они и не остались, и власть обязательно пресекла такую деятельность.

На самом деле такая логика не учитывает бюрократической инерции. Если о подготовке Пригожиным противостояния знала, как сообщает CNN, американская разведка, то как пишет The Washington Post, об этом докладывали и Путину. Тем не менее, он и государственный аппарат никаких мер не предпринял. Похоже, что не поверили таким сообщениям и не могли представить, что верный Пригожин зайдет так далеко.

Еще одно опровергающее обстоятельство. Зачем было затевать столь сложную мистификацию, если

а) не введено военное положение;

б) не объявлена всеобщая мобилизация;

в) ВСУ не пошли в наступление и не попали в заранее заготовленную ловушку. Наоборот, на фронте происходят локальные отступления российской армии. Стоило ли затевать подобное с очевидными издержками, основные из которых перечислены выше.

Все это делает вариант с инсценировкой маловероятным.

Вариант второй. Шли на Москву, но не за властью.

По всему выходит, что Пригожин затеял мятеж не для захвата власти. При всей своей харизме, он оказался не политиком и человеком без стратегического мышления. Он в состоянии на какие-то тактические действия для достижения оперативных целей, но не более.

В какой-то момент он понял, что военная верхушка в лице Шойгу и Герасимова решила избавиться от него и ЧВК «Вагнер». Отсюда следовало, что фактором выживаемости может стать только открытый мятеж для получения гарантий, по крайней мере, своей безопасности. Или, например, перебазирования вагнеров в Африку.

Когда такой вариант встретил сильнейшее сопротивление со стороны военного руководства, у Пригожина не осталось никаких возможностей спасти себя и ЧВК, кроме открытого противостояния.

Косвенно это подтверждает постановочный ролик о якобы воздушном ударе по лагерю вагнеров. Ролик ничего не показывает и ничего не доказывает. Да это и не требовалось. Время для выступления пришло и оно состоялось.

Как только появилась возможность получить хоть какие-то гарантии, Пригожин тут же согласился и начал сворачивать мятеж.

Можно говорить о дополнительных обстоятельствах. В частности, возможно поддержка населения и войск оказалась гораздо меньше, чем рассчитывалось. Все улыбались и фотографировались, войска по пути уходили в сторону или словесно поддерживали, но и все. Не отмечено какого-то повального желания влиться в ряды вагнеров и идти с ними дальше на Москву.

Вероятно, были получены сообщения, что готовятся ковровые бомбежки не только колон вагнеров на марше, но и российских городов. В конце концов, почему Шебекино в Белгородской области можно бомбить и обстреливать артиллерией, а Ростов или Воронеж нет. Для Путина что бомбить украинские города, что российские никакой разницы нет.

Для Пригожина это было бы неприемлемо. Он пришел как освободитель от коррупции и от олигархов, а тут такие бомбежки.

Местная власть не стала присягать Пригожину, а предпочла отойти в сторону. Это в определенном смысле показывало, что его и воинство ожидает в случае захвата Москвы. Никто не поручится, что все тут же бросят Путина и пойдут к Пригожину в услужение. В свою очередь это грозило параличом государственного аппарата и полным хаосом на огромной территории. Тогда вопрос целостности государства российского стал бы в полный рост.

Еще один в российских условиях важнейший фактор. Пригожин — человек не из аппарата. У него нет необходимых связей, и с ним по большому счету никто не хочет иметь дело. Если нет аппаратного веса, то не стоит затевать борьбу за власть. Проигрыш обеспечен.

Вероятно, эти и другие факторы и заставили Пригожина согласиться на предложение Путина через Лукашенко и свернуть мятеж.

Как писал английский поэт Джон Харингтон,

Мятеж не может кончиться удачей, —

В противном случае его зовут иначе.

перевод С. Маршака

Что же следует из произошедшего.

Путин стоит перед крайне сложной дилеммой. Либо начать чистку всех и вся и еще больше закрутить гайки, либо искать более или менее, скорее второе, приемлемые варианты выхода из войны в Украине. Уже всем очевидно, что ее затягивание грозит России крайне тяжелыми последствиями.

Пока представляется, что война будет продолжаться, даже если последуют те или иные поражения российской армии. ВСУ открывают новый фронт на левом берегу Днепра. У Антоновского моста был высажен десант и с ними перебрасывается тяжелая техника. Удерживать уже пять направлений от украинских ударов российской армии при общем разладе логистики из Крыма после ударов по Чонгарским мостам очень сложно.

Что же Пригожин? Как с политической фигурой с ним и ЧВК «Вагнер» покончено. Сейчас в Беларуси он уйдет в тень в ожидании своего часа.

Только придет ли он? Вот в чем вопрос.