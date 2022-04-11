В ходе пресс-конференции 30 марта журналист азербайджанского агентства АРА обратился к послу России в Баку Михаилу Бочарникову с вопросом: «Служба разведки минобороны Украины обнародовала информацию о переброске войск из Карабаха в Украину. Некоторое время назад в социальных сетях распространились кадры передислокации российских миротворцев. Что вы можете сказать по этому поводу, миротворцы из Карабаха отправлены в Украину?».

Бочарников опроверг информацию, ответив на вопрос предельно коротко: «Нет, это не соответствует действительности. Миротворцы из Карабаха в Украину не направились». По прошествии времени можно обоснованно утверждать, что посол РФ в нашей стране солгал. Причем, дезавуировали его …российские СМИ, которых цитирует Haqqin.az. Согласно им, 11 апреля, в Косихинском районе Алтайского края РФ состоялись похороны Олега Шипицина, 47-летнего военнослужащего.

Он родился в Республике Коми, школьные годы провел в Рубцовске, после срочной службы остался служить по контракту, несколько раз участвовал в боевых действиях в Чечне. В 2021 году был миротворцем в Карабахе. Это — самое важное обстоятельство, к которому вернусь ниже. А пока добавлю, что администрация Косихинского района РФ отмечает, что Шипицин «героически погиб 18 марта при выполнении боевого задания».

После гибели военнослужащего, командование подразделения, в котором служил Шипицин, подало рапорт на представление его к званию «Герой России» посмертно. То есть того, кто является оккупантом, кто вторгся на территорию другого государства, принимая участие в войне, которую в РА боятся назвать войной, придумав термин «специальная военная операция», официально хотят сделать героем.

Перед нами очередной, не знаю уже какой по счету, пример девальвации самого слова «герой» в современной России. Жду теперь, когда к таким же званиям приставят всех тех российских военнослужащих, что участвовали в массовых убийствах мирных украинцев в Буче, Ирпене, Гостомеле. Почему я не удивлюсь такому развитию событий? Потому, что слишком много накопилось доказанных фактов чудовищного вранья со стороны российских политиков, дипломатов, политологов, СМИ.

Солгал, как видим, и посол РФ в нашей стране. Я специально указал на дату смерти Олега Шипицына и дату его службы в составе российских миротворцев в Карабахе. У господина Бочарникова, как видим, было 12 дней, чтобы уточнить всю информацию касательно Шипицына. Попробовал он ее получить или нет, солгал он осознанно или по причине недостатка сведений — это уже неважно. Перед нами совершенно очевидный факт лжи со стороны посла России в Азербайджане.

Предположу, что не единственный. Потому, что в сети есть кадры, на которых видно, как попавший в плен к украинским военнослужащим, раненный российский оккупант признается, что он служил в составе миротворческих сил РФ в Карабахе.

Да и в целом, это уже не первый случай, когда российская сторона лжет. Там так до сих пор и не дали Азербайджану ответа на простой вопрос — как запрещенные и смертоносные ракеты «Искандер-М» попали в руки Армении? То, что Армения их использовала в ходе 44-дневной войны — неоспоримый факт. Это российское оружие могло попасть в руки РА двумя способами: либо путем контрабанды, либо путем нарушения международных норм и правил. В РФ так и не дали исчерпывающего, вразумительно, честного ответа на резонный вопрос, прозвучавший из Азербайджана. И вот сейчас, мы столкнулись с доказательством того, что и посол РФ в нашей стране лжет. Традиция, однако…