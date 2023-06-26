Вооруженный мятеж, попытка которого произошла в минувшие выходные, в любом случае был бы подавлен.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в своем телеобращении.

«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать», — сказал глава государства.

По его словам, «была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях». «Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии — фактически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное — ответственность за судьбу Отечества», — заключил Путин.