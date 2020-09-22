Коронавирус, возможно, пришел в США раньше, чем принято считать

Смертельный коронавирус, возможно, распространялся в США еще в декабре прошлого года, то есть примерно на месяц раньше, чем считали федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Об этом свидетельствуют данные исследователей из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Их исследование, опубликованное в издании Journal of Medical Internet Research, выявило статистически значимый рост посещений клиник и больниц пациентами, которые сообщали о респираторных заболеваниях еще в неделю с 22 по 28 декабря.

По данным CDC, первый подтвержденный случай COVID-19 в США был выявлен в январе у пациента из штата Вашингтон, который до этого побывал в китайском Ухане.

Доктор Джоанн Элмор и ее коллеги изучили около 10 миллионов медицинских карт из системы здравоохранения Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, в которую входят три больницы и 180 клиник.

«Что касается амбулаторных пациентов, то я обнаружила 50-процентный рост числа пациентов, которые приходили с жалобами на кашель. Это превышает средний показатель, который мы обычно наблюдали, более чем на тысячу человек», – заявила Элмор CNN.