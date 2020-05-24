Коронавирус в мире превысил отметку в 5,3 млн

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру на утро 24 мая составляет 5 105 811, скончались – 333 448 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Америке – 2 282 488. За сутки в мире зарегистрировано 109 536 новых случаев заражения и 5 663 летальных исхода.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает о 5 313 816 выявленных случаях и 342 141 погибшем.