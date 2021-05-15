Коронавирус в мире: более 717 тыс. новых случаев

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 160,81 млн, увеличившись за сутки более чем на 717 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 13 тыс., превысив 3,33 млн., передает ТАСС.

В ВОЗ поступила информация о 160 813 869 инфицированных и 3 339 002 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 717 513, летальных исходов — на 13 043.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США — 32 496 486. Далее следуют Индия (24 046 809), Бразилия (15 359 397), Франция (5 747 161), Турция (5 083 996), Россия (4 922 901), Великобритания (4 444 635), Италия (4 139 160), Испания (3 592 751), Германия (3 577 040), Аргентина (3 215 572) и Колумбия (3 048 719).

Летальных исходов больше всего в США — 578 257, вторую строчку занимает Бразилия (428 034), третью — Индия (262 317). Далее следуют Мексика (219 590), Великобритания (127 651), Италия (123 745), Россия (115 116), Франция (106 493), Германия (85 848), Колумбия (79 261), Испания (79 208) и Иран (76 231).