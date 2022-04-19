В Азербайджане за последние сутки выявлены 26 случаев заражения коронавирусом, вылечились 39 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 792 391 случай заражения коронавирусной инфекцией, 782 572 человека вылечились, 9 706 – скончались, число активных больных составляет 113.

За последние сутки в стране проведены 4 463 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 776 404.

Отметим, что еще два дня назад — 17 апреля число выявленных случаев было 13.