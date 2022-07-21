В Азербайджане выявлено еще 305 случаев заражения коронавирусом, 175 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

2 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 795 495 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 784 356 человек вылечились, 9 729 скончались, число активных больных — 1410.

За прошедшие сутки проведено 2 3 484 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 015 080 тестов.