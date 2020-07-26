Коронавирус в Армении: прирост за сутки — 321

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 37317.

Как сообщает armeniasputnik.am, по состоянию на 25 июля, таких случаев было 36 996. Таким образом, прирост за сутки составил 321.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 705 человек (плюс 5 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 220 (новых случаев за сутки не зафиксировано).

Число излечившихся от инфекции составляет 26 478. На лечении находятся 9 914 человека. Общее количество проведенных тестов – 157 152.