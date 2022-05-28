Платье Елизаветы II, в котором ее короновали в 1953 году, выставят в Виндзорском замке в честь празднования 70-летия ее правления. Об этом сообщает Daily Mail.

Коронационное платье Елизаветы II, созданное дизайнером Норманом Хартнеллом, можно будет увидеть в Лондоне с 7 июля по 26 сентября. Сшитое из белого атласа и украшенное бриллиантами, аметистами и жемчугом, оно будет выставлено в Виндзорском замке. Золотом на нем вышиты главные символы Великобритании и стран Содружества, начиная от английских роз, заканчивая ирландским трилистником и шотландским чертополохом.

К просмотру также будет доступна пурпурная мантия с золотой вышивкой в виде оливковых листьев и снопов пшеницы, символизирующих мир и процветание. Над вышивкой на протяжении 3500 часов трудились 12 человек. («Газета.Ru»)