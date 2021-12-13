Команда Балаша Касумова продолжает победную серию в интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?» и добивается очередного успеха.

Как сообщает #, третья игра зимней серии «Что? Где? Когда?», состоявшаяся в прямом эфире российского Первого канала, завершилась в пользу знатоков Балаша Касумова. Команда выиграла со счетом 6:4, став главным претендентом на выход в финал года. Лучшим игроком был назван Эльман Талыбов, получивший «Хрустальный атом» от представителя корпорации «Росатом». В составе команды также играли Дмитрий Авдеенко, Денис Галиакберов, Юлия Лазарева и Сергей Николенко.

Поклонники игры и нашей команды активно обсуждают итоги игры в соцсетях, разбирая по полочкам каждый нюанс:

«Победа любимой команды клуба во главе с Балашем Касумовым — прекрасное завершение воскресного вечера. Отдельные аплодисменты Эльману Талыбову, он сыграл просто шедеврально!», — написал киевлянин Владислав Чернявский.

«Эльман Талыбов высший пилотаж игры! Ребята — вы лучшие, короли игры! Балаш Касумов – один из лучших капитанов, я молилась за каждый ответ! Это была красивая игра!», — радуется бакинка Нушаба Касимзаде.

Шестерка Балаша Касумова обеспечила себе участие в зимней серии самой первой. Все благодаря тому, что весной наша команда одержала две победы подряд – 6:4 и 6:5, причем вторая из них была добыта в финальной игре, которая выдалась крайне драматичной. Сначала знатоки вели 1:0, затем проигрывали 1:2, потом снова вели 3:2 и снова проигрывали 3:4. Развязка случилась в раундах с восьмого по одиннадцатый. И в каждом из них на вопросы отвечал новичок команды Балаша Касумова Денис Галиакберов. На данный момент еще один новичок команды — Сергей Николенко является единственным игроком Балаша Касумова, который никогда не получал «Хрустальную сову».

С 2015 года команда Балаша Касумова сыграла 18 игр, проиграв лишь 5 из них.