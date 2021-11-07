Марокко подтверждает свою приверженность политическому процессу под эгидой ООН по сахарскому вопросу. Об этом заявил в субботу вечером король Мухаммед VI в речи к нации, которая транслировалась по национальному телевидению.

«Для Марокко его Сахара — не предмет для переговоров. Сегодня, как и в прошлом, марокканский характер Сахары никогда не будет стоять в повестке дня какой-либо сделки. На самом деле, если мы вступаем в переговоры, то в основном для достижения мирного урегулирования этого искусственного регионального конфликта. Исходя из этого, мы подтверждаем приверженность Марокко политическому процессу под руководством ООН», — подчеркнул монарх.

«Мы также подтверждаем нашу приверженность поискам мирного решения, поддержанию прекращения огня и продолжению координации и сотрудничества с Миссией ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) в строгих пределах возложенных на нее полномочий, — отметил Мухаммед VI. — В этой связи мы подтверждаем генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и его личному посланнику нашу полную поддержку усилий по скорейшему возобновлению политического процесса».

«Позитивные события в вопросе Сахары также укрепляют динамику устойчивого развития в наших южных провинциях. Они в действительности переживают общий подъем, о чем свидетельствует развитие инфраструктуры, реализация экономических и социальных проектов. Благодаря этим проектам регионы Сахары теперь стали пространством, открытым для возможностей развития, и платформой благоприятной для национальных и иностранных инвестиций».