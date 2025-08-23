Власти Китая допускают возможность участия в миротворческой миссии в послевоенной Украине. Об этом изданию Welt am Sonntag на условиях анонимности сообщили европейские дипломаты, беседовавшие с представителями Пекина. По их словам, КНР готова к такому шагу при условии, что миротворцы «будут развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций (ООН)». В марте китайское правительство исключало возможную отправку своих войск в Украину.

«Существует риск того, что Китай в первую очередь будет заниматься шпионажем в Украине и в случае [возобновления] конфликта займет явно пророссийскую позицию, а не нейтральную», — отметил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, знакомый с ходом обсуждений. Другие официальные лица Евросоюза считают, что привлечение к гарантиям безопасности Киеву стран глобального Юга, включая Китай, могло бы повысить легитимность возможного размещения миротворцев.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не согласится на участие Пекина в обеспечении гарантий безопасности для Украины после окончания российской агрессии. По его словам, КНР, будучи подписантом Будапештского меморандума, не оказал поддержку Киеву в начале войны, а напротив, помог Кремлю, «открыв рынок дронов».

С начала российского вторжения в Украину Пекин поддерживал Москву, покупая нефть на миллиарды долларов и поставляя компоненты для производства высокоточного оружия и товары двойного назначения. Обе стороны позиционируют свое партнерство как «безграничное», хотя власти Китая заявляют о нейтральной позиции по отношению к войне РФ против Украины.

В апреле Украина заявляла о взятии в плен на фронте нескольких китайских граждан, воевавших на стороне Москвы. Пекин в ответ на это сообщал, что не отправлял своих военных в Украину.

В конце марта представитель китайского МИДа Го Цзякунь заявлял, что Пекин не собирается присоединяться к потенциальной миротворческой миссии в Украине в рамках «коалиции желающих». До этого источники Welt am Sonntag сообщали, что китайские чиновники консультировались с европейскими по поводу их отношения к участию Китая в этой работе. (moscowtimes.ru)