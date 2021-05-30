Агентство противоракетной обороны США заявило в субботу о том, что американский военный корабль во время испытаний не смог осуществить перехват цели — баллистической ракеты средней дальности, сообщает Голос Америки.

«Цель испытаний заключалась в том, чтобы продемонстрировать способность корабля, оснащенного системой Aegis, обнаруживать, отслеживать, поражать и перехватывать цель в виде баллистической ракеты средней дальности», — говорится в сообщении агентства. Речь идет о залпе двух ракет Standard Missile-6 (SM-6) Dual II.

«Однако перехват не состоялся», — сообщили авторы заявления, не уточняя подробностей. О месте проведения испытаний не сообщается.

Агентство противоракетной обороны, входящее в состав Министерства обороны, регулярно проводит испытания систем противоракетной обороны. Ранее агентство успешно провело испытания, осуществив перехват ракет SM-6.