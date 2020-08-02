Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю. Сайт NASA ведет прямую трансляцию.

На борту корабля находятся два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Херли.

Crew Dragon окажется на Земле по прошествии 19 часов. Космический аппарат должен приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».(Газета.Ru)