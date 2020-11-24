Корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы России эсминцем ВМС США

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого, пригрозив американскому кораблю тараном. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, во вторник в 07:17 (по бакинскому времени) эсминец «Джон Маккейн», который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, «углубившись за линию морской границы на 2 км».

«Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод. После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ «Адмирал Виноградов» на эсминец «Джон Маккейн» американский корабль сразу вышел в нейтральные воды», — сообщили в министерстве.(ТАСС)