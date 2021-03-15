Концепция проектов «Smart city» и «Smart village» — как это будет внедряться?

Касаясь сути этого замысла, немало говорится о том, что такой подход отвечает глобальным вызовам. Благодаря этому Карабахский регион превратится в центр технологических инвестиций, а приобретенный здесь опыт поддержит строительство «умных поселений» в других регионах страны.

В целом же эти планы уже получили конкретные очертания. В ходе февральского визита в освобожденные от оккупации Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джабраильский районы Президент страны Ильхам Алиев сказал, что на этих территориях будут созданы «умные села». В градостроительстве и проектах будут использоваться самые передовые мировые технологии, а в рамках реализации таких проектов высшее политическое руководство страны намерено привлечь преуспевающие мировые компании. В Карабахе будут использованы современные технологии в сфере возобновляемых источников энергии, высокие технологии будут внедряться в сферу АПК, закладывая фундамент высокой производительности.

О концепции «умных сел», в рамках которой освобожденные земли станут районами высокотехнологичного развития, корреспонденту # рассказали экономист Асиман Гулиев и доцент UNEC Гюльнара Азизова.

— Что такое «умные деревни», и как это будет воплощаться в Азербайджане?

А. Гулиев: На сегодняшний день готовятся генеральные планы всех освобожденных от оккупации наших городов и уже после этого здесь начнутся реставрационные работы. При этом первый проект «умной деревни» будет реализован в Зангиланском районе. В этом направлении уже проведены предварительные мониторинги, причем, в первую очередь будет восстановлено разрушенное село Агалар. Проект будет реализован в этом селе по 5-ти компонентам — жилье, производство, социальные услуги, «умное сельское хозяйство» и альтернативная энергетика. Энергетические потребности поселения, где планируется отстроить 200 домов, будут обеспечиваться только альтернативными источниками энергии.

Глава государства неоднократно говорил в своих выступлениях, что освобожденные территории станут зоной «зеленой энергии». Т.е. сегодня перед нами стоит задача не только восстановить эти земли и вернуть их к жизни, но сделать это по первому слову науки и техники в рамках концепции «умный город» и «умное село». Замечу, что в условиях вызванной пандемией коронавируса глобальной экономической турбулентности, упомянутая инициатива Президента Азербайджана в очередной раз демонстрирует силу и мощь нашего государства.

— Что сулит нам концепция «умного села», и будут ли эти проекты прибыльными? Принесут ли они пользу бюджету, и в какую приблизительно сумму обойдутся, чему послужат?

А. Гулиев: Начну с того, что в результате войны мы освободили от варварского ига 20% территории Азербайджана. Деоккупированная часть страны активно интегрирует в экономику Азербайджана. Здесь уже идет полным ходом восстановление железных дорог, строительство новых железнодорожных линий, ведутся работы над краткосрочным вводом в эксплуатацию двух международных аэропортов. А ведь эти и будущие инфраструктурные проекты именно тот прочный фундамент для формирования экспортного потенциала продукции, которая будет производиться в Карабахском регионе.

В свою очередь промышленная и сельскохозяйственная продукция будет производиться с использованием современных технологий, которые будут создаваться в рамках концепции «умное село» и «умный город». Десятки городов и поселков будут приносить доход от сферы услуг. Чему служат «умные деревни»? Это интересный вопрос. Прежде всего, созданию квалифицированных рабочих мест, поскольку это не просто экономический проект, неоспоримо его огромное социально-экономическое значение – он поддержит высокий уровень благосостояния населения Карабаха.

— В прошлом интервью # Вы говорили о возможности организовать теснейшую связь экономического воссоздания этих территорий с образованием в виде самовоспроизводящейся экосистемы. Эдакое подобие кремниевой долины в США.

А. Гулиев: Сегодня в Карабахе создается серьезная транспортная и энергетическая инфраструктура для создания самовоспроизводящейся экосистемы. Освобожденные территории обладают для этого значительными экономическими ресурсами, поскольку все препятствия на этом пути устранены. Здесь уже с чистого листа создаются самые благоприятные условия формирования экономики XXI века, а компетентность и опыт национального правительства повод для оптимизма.

— По мнению иных специалистов, умные деревни — это не идея, а документ, созданный на основе декларации Европейского Союза о развитии сел в отдаленных районах. Его главная цель — обеспечить доступ к услугам, особенно электронным, добиться устойчивого развития сельских районов. Легко ли добиться этого?

Г. Азизова: Концепция «умное село» — это целостный подход к цифровой трансформации сельских районов, который будет способствовать их развитию и поможет сократить миграцию из сельских районов в города. В большинстве сельских населенных пунктов необходимо обратить внимание на решение следующих вопросов – это обеспечение рационального энергоснабжения; установление качественного интернета; доступ к цифровому контенту; повышение грамотности населения.

Река Хакари будет «эффективно использована» после ввода в эксплуатацию 8-мегаваттной гидроэлектростанции в селе Гулебир Лачинского района. Уже достигнута договоренность о строительстве некоторых из 12-ти гидроэлектростанций в Кельбаджарском районе. Наибольшим потенциалом среди них будут отличаться гидроэлектростанции «Худаферин» и «Девичья башня». В ближайшее время эти гидроэлектростанции будут построены, генерирующая мощность эксплуатации этих станций составит 120 мегаватт.

То есть уже через несколько лет мы получим 120 мегаватт от станций «Худаферин» и «Девичья башня» и 120 мегаватт от гидроэлектростанций в Кельбаджарском и Лачинском районах. В общей сложности 240 мегаватт генерирующей мощности. А ведь речь о гидроэлектростанциях с очень низкой себестоимостью выработки электроэнергии». Освобожденные земли в целом станут зоной «зеленой энергетики».

Доступ к цифровому контенту сложный процесс, начинающийся с идеи продукта до его реализации и дальнейшей доставки пользователю. Создать цифровой контент посредственного качества может каждый, программ и приложений для этого сегодня немало. Это различные видеоредакторы (Windows Movie Maker, SONY Vegas Pro, Pinnacle Video, Editor JahShaka и прочие), сервисы для разработки электронных книг и анимационных рассказов (StoryBird, UtellStory, ACMI Storyboard Generator и т.д.)

К тому же повышение цифровой грамотности населения имеет особое значение в рамках упомянутых концепций. Скажем, проект «умное село» решит проблему цифровых «меньшинств» в провинции. А поскольку реализация этих проектов требует финансовых средств, необходимо разработать коммуникационный и маркетинговый план, который обеспечит оптимальное использование услуг в процессе перехода к умному хозяйствованию в городе и на селе.