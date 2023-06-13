Сейчас эпицентр боевых действий в Украине находится на востоке нашего государства. Ситуация на фронте очень динамичная.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона. «Что касается оперативной ситуации по состоянию на сейчас, действительно, на нескольких направлениях у нас продолжаются наступательные действия. Вместе с тем, у нас есть и оборонительные действия, потому что и враг наступает на нескольких направлениях. Поэтому ситуация такая неоднородная», — пояснила Маляр.

Она отметила, что восток является эпицентром боевых действий. «Там, где мы наступаем, — это Бахмутское направление, и все знают, что восток вообще является эпицентром боевых действий. А на Бахмутском направлении происходит продвижение. Вместе с тем там ожесточенные бои, надо понимать, что враг так просто не сдает те позиции, которые в свое время они заняли, поэтому это очень тяжелые бои», — сказала Маляр.

Она добавила, что на ситуацию влияют как погодные условия, так и другие факторы, которые в какой-то момент могут помочь, а в другой — мешать. «Если говорить о погоде сейчас, то действительно, она некоторые вещи усложняет. Кроме того, враги увеличили артиллерийские и минометные обстрелы. То есть, они пытаются за счет обстрелов затормозить движение наших сил и принимают другие меры, потому что они организовуют оборону тех позиций, которые они в свое время заняли», — отметила Маляр.

По ее словам, на южном направлении войска сталкиваются со сплошным заминированием полей, которые соединены с противотанковыми рвами. «Все это сочетается с постоянными контратаками врага, потому что они оказывают сопротивление. Вражеские подразделения осуществляют эти контратаки на бронетехнике и массово применяют ПТУРы и дроны-камикадзе. Поэтому, когда мы оцениваем расстояние продвижения и количество освобожденных пунктов, нужно обязательно оценивать и степень и интенсивность сопротивления врага», — подчеркнула Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что сейчас ситуация на фронте очень динамичная и активная. «На одних участках мы наступаем и продвигаемся, об этих результатах информируем. И на других участках, если мы говорим о Лиманском направлении или об Авдеевке, Марьинке, там где враг пытается очень мощно противодействовать и пытается наступать, но ему это не удается. Поэтому сейчас ситуация динамичная и активная, и с точки зрения обороны, и с точки зрения наступления», — констатировала Маляр.

Кроме того, комментируя вопрос о передвижении вражеских сил с одного направления на другое, она отметила, что это движение происходит постоянно. «Они осуществляли и на востоке передвижение, перемещение своих войск. И когда они совершают перемещения, то происходит некоторое торможение их наступательных действий, и они это компенсируют увеличением интенсивности обстрелов и авиационных ударов, которые они наносят. Это они делают, кстати, на всех направлениях, и где они обороняются, и где наступают», — пояснила Маляр.

Она добавила, что перемещение — это процесс войны, он разный и постоянно продолжается, потому что любая из сторон нуждается в перегруппировке войск. Враг перемещает войска для того, чтобы укрепить свою оборону, но количественный личный состав вражеского войск пока не меняется. «Сейчас таких данных нет. То есть, они вывели в основном «вагнеровцев», заменили регулярными (российскими военными — УНИАН), и вот то количество, которое было заведено, по состоянию на сейчас у нас нет данных о том, что оно увеличивается», — отметила Маляр.