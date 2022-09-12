Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления на юге страны смогли освободить не менее пяти населенных пунктов и около 500 квадратных километров территории, рассказала пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, можно официально сказать, что под контроль Украины возвращены населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка Херсонской области.

Ранее сегодня представитель командования сообщила, что российские военные оказались в сложных условиях из-за контрнаступления ВСУ, и им была поставлена задача оставлять позиции любым способом. По ее словам, российские военные бросают технику на правом берегу Днепра и эвакуируются на левый берег.

В то же время российское Минобороны заявляет о новых успехах своих войск в Херсонской области. По утверждению пресс-секретаря ведомства Игоря Конашенкова, украинские силы потеряли там сотни человек убитыми и ранеными, а ВКС России «высокоточными ракетными ударами поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад противника в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области». Также, по заявлению представителя российского Минобороны, в Николаевской области уничтожен склад ВСУ с 45 тыс. тонн боеприпасов.