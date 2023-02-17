Весьма интересные заявления прозвучали в Москве, где побывала с визитом спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова.

Во время встречи с нею председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег стороны от попыток вовлечения в разрешение ситуации вокруг армяно-азербайджанских европейских структур, в частности Европарламента и ПАСЕ.

«Давайте исходить из того, что есть решение, принятое на уровне глав государств — Азербайджана, Армении и Российской Федерации. Будем руководствоваться этим и со своей стороны делать все, чтобы эти договоренности были реализованы. А те, кто делает заявления в сторону европейских институтов, может просто страну потерять», — цитирует Володина официальный сайт Госдумы.

По словам спикера Думы, вовлечение ПАСЕ и Европарламента в решение вопросов «обострит ситуацию, создаст все новые и новые проблемы, и если это делают, то должны нести ответственность за последствия».

Что это как не угроза? Причем не только в адрес Еревана, как поспешно решили многие. Не будем забывать, что Азербайджан тоже вовсе не отказывается от европейского (а также американского) форматов посредничества в деле урегулирования своих отношений с Арменией. А Володин прямо говорит, мол, не откажетесь – рискуете утратить независимость.

Несколько в ином ключе выразилась во время встречи с Гафаровой председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что сотрудничество между двумя странами «достигло беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства и союзничества». А следом добавила, что «наглядным примером союзничества послужило бы открытие генерального консульства России в Азербайджане».

Но что это еще за дополнительное консульство? И где оно должно располагаться? В каком из городов Азербайджана? А к нему ведь еще положен дополнительный штат российских дипломатов. Это явная попытка затягивания нашей страны в политическую орбиту России (от которой многие государства сейчас стараются держаться подальше). Соответствует ли это интересам Азербайджана?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Как полагает доктор политических наук, профессор кафедры политологии и государственного управления Донецкого национального университета имени Василя Cтуса (Винница) Микола Польовый, вполне очевидно, что высказывание Володина сделано в привычной для российских властей парадигме, согласно которой западные государства своим вмешательством несут угрозу независимости стран-бывших республик СССР. Впрочем, в том смысле, в каком это понимают в России – «независимости» под контролем Москвы.

«Активно эта риторика использовалась в отношении Украины и до полномасштабного вторжения РФ в Украину, и после его начала. Более того, любые действия западных стран в плане военной, организационной или гуманитарной поддержки Украины в борьбе с российской агрессией все так же упорно интерпретируются российскими властями в ключе «дальнейшего подчинения или порабощения Украины Западом».

И в этом плане ситуация Украины вполне симметрична комплексу проблем вокруг урегулирования отношений Азербайджана и Армении. В обоих случаях альтернативой «вовлечению ПАСЕ и Европарламента» Россия видит свою «братскую заботу» как главного регионального игрока, который в духе Ялтинских соглашений контролирует эту часть Евразии.

Очевидно, что упоминаемая Володиным «ответственность за последствия» привлечения западных посредников может трактоваться достаточно широко от моральной до военно-политической «ответственности» широкого круга лиц – от азербайджанского и армянского руководства до ПАСЕ и Европарламента. Можно было бы отнести эту фразу к числу обычных для российской внешней политики пустых фраз-угроз. Однако практика отношений РФ с Украиной позволяет включить в трактовку этой фразы и угрозу вооруженного вторжения», — говорит профессор Польовый.

Совершенно в духе тактики кнута и пряника российские власти разобранную выше угрозу кнута подсластили словами Матвиенко об уровне стратегического партнерства, добавил он. «И также в привычном для них режиме предприняли попытку расширить свое влияние в Азербайджане и регионе. Если считать процитированные предложения Матвиенко об открытии генерального консульства не просто фигурой речи, а некой демонстрацией намерений, то открывается перспектива не просто затягивания Азербайджана в политическую орбиту России, но и расширения ее неконтролируемого влияния в регионе.

Проблема консульства – это не только проблема легализации в Азербайджане дополнительных 30-100 чиновников из России с плохо скрываемыми погонами российских спецслужб. Размещение такого разведывательного и, как мы понимаем по опыту европейских стран, потенциально террористического центра в любом городе Азербайджана явно противоречит его интересам. Но ситуация усугубляется, если такой, защищенный дипломатическим иммунитетом центр, разместить в нагорной части Карабаха. Такой шаг, на первый взгляд, может быть вполне выгодным и для Азербайджана, т.к. означает прямую поддержку Россией его территориальных прав. Однако остается надеяться, что азербайджанское руководство не позарится на эти внешние преимущества, т.к. в случае размещения консульства в Карабахе российские власти получат просто неограниченные возможности для осуществления подрывных акций под чужим флагом для поддержания конфликта сколь угодно долгое время. И можно не сомневаться, что они не преминут воспользоваться этими возможностями», — предупреждает политэксперт.

Не стоит исключать и внутриполитической ценности для российских властей открытия консульства, даже с минимальным количеством персонала, в любом городе Азербайджана, говорит он. «В условиях, когда все дипломатические успехи России ограничиваются поездками Лаврова в беднейшие страны Африки, даже формальное расширение консульского присутствия в респектабельном Азербайджане вполне можно представить российскому медиа-потребителю как дипломатический прорыв. Это означало бы продление еще на какие-то единицы времени влияния российской пропагандистской машины на умы россиян. В то время как вполне очевидно, что чем раньше остановится эта машина, тем раньше развалится Российская Федерация. И это еще одна причина для того, чтобы не открывать такое консульство в Азербайджане.

Сейчас уже ни для кого в мире не является секретом, что Россия всегда и везде преследует исключительно свои интересы и, соответственно, самые щедрые предложения о партнерстве с ее стороны не могут соответствовать интересам Азербайджана в сколь-нибудь далекой перспективе», — заключил доктор политических наук.

Латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист, в прошлом сотрудник американского Национального демократического института международных отношений (НДИ) Алекс Григорьевс отмечает, что Россия рассматривает и Армению, и Азербайджан в качестве своих несправедливо утраченных территорий, фактически, колоний.

«Ситуация вокруг Карабаха является тем крючком, на который Россия подвесила и Армению, и Азербайджан, единственным оправданием военного присутствия России на Южном Кавказе. Исходя из этого, надо понимать, что пока Россия принимает участие в переговорах по урегулированию отношений, никакого урегулирования не будет. В результате последней войны между Арменией и Азербайджаном, Азербайджану, с одной сторону, удалось вернуть многие свои территории, а с другой, пришлось допустить российских солдат на свою территорию. Это было очень опасным шагом со стороны Азербайджана. Российские войска, войска державы террориста (Латвия расценивает военные действия России в Украине как террористические) оттуда не уйдут. Вообще не уйдут, если не будут к тому принуждены превосходящей военной силой. Нужно это сознавать. И понятно, где они хотят открыть свое якобы консульство – в нагорной части Карабаха. Консульство займется раздачей российских паспортов, а Карабах станет частью России, прежде чем Азербайджан и Армения успеют опомниться», — допустил балтийский эксперт.

Сохранение взрывоопасной ситуации на Южном Кавказе выгодно России и еще по одной причине, говорит он.

«Южно-кавказский регион является естественным выходом для нефти и газа Средней Азии на запад, в ЕС. Если в регионе сохраняется напряженность, его использование в качестве такого пути ставится под сомнение. Строительство нефтепроводов и газопроводов становится дороже, возрастают расходы на страхование. Соответственно, мирное урегулирование, устраивающее все стороны конфликта выгодно ЕС и Западу в целом. Именно поэтому руководство державы-террориста так нервничает при известиях о том, что Запад принимает участие в поисках взаимоприемлемого решения вопросов между Арменией и Азербайджаном. А найти такое решение можно, было бы желание», — резюмировал Григорьевс.