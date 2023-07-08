Москва призывает Баку к «разблокированию» Лачинской дороги и «восстановлению свободного движения», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Москва крайне озабочена участившимися случаями нарушения режима прекращения огня и блокадой Лачинского коридора… Это идет вразрез с трехсторонними договоренностями. Российские миротворцы будут реагировать на ситуацию в соответствии с развитиями на земле и в рамках трехсторонних заявлений», — заявила Захарова.

Тон довольно угрожающий.

Интересно и продолжение ее речи. Специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев в ближайшее время посетит регион Южного Кавказа, сообщила Захарова.

«В ближайших планах, в частности, посещение региона спецпредставителем министра по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорем Ховаевым», — отметила она.

Какие выводы можно сделать из этих заявлений? В первой части Захарова чуть ли не угрожает Азербайджану. Что это? Реальная обеспокоенность тем, что Баку способен как-то быстро урегулировать проблемы, связанные с мирным проживанием армян в Карабахе, из-за чего полностью отпадет надобность в присутствии там российских «миротворцев»? Или это просто заявления для виду, а на практике Кремль не способен на Южном Кавказе уже ни на что? Но зачем тогда посылать сюда Ховаева? С угрозами? Или тоже для вида?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», член совета фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков:

— Базарный тон российской дипломатии стал при Захаровой своего рода фирменным стилем, потому что аудитория заявлений российского МИД — это прежде всего внутрироссийская аудитория, а не зарубежная. Если им что-то действительно надо, они предпочитают вести переговоры по закрытым каналам. Ну и вели бы их люди посерьезнее Захаровой — вроде главы МИД Лаврова, помощника президента Ушакова, главы Совбеза Патрушева и т.п.

Думается, что ничего принципиально нового на Южном Кавказе не изменилось, и российские власти продолжают лавировать с целью поддерживать «подвешенную» ситуацию с карабахским урегулированием.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Мария Захарова, во-первых, всего лишь призывает, а не требует, а тем более не угрожает. Во-вторых, ее слова, даже если они выражают официальную позицию МИД РФ, не столь весомы, чтобы Баку из-за этого изменил принятые решения по установке ППП на Лачинской дороге.

Что же касается визита спецпредставителя МИД Ховаева, то он и вовсе чиновник средней руки и всего лишь привозит для рассмотрения те или иные предложения.

Урегулирование армяно-азербайджанских отношений после 44-дневной Карабахской войны вышло из полномочий МИД РФ и поднято на уровень президента РФ Путина. Так что реагировать на заявления Марии Захаровой не стоит, но если и понадобится что-либо сказать, то так же устами споуксмена МИД Азербайджана.

Украинский политолог Максим Яли:

— Не стоит расценивать заявления Захаровой как угрозу, исходя из предыдущих действий. Это традиционная реакция официального представителя МИД РФ на происходящие события. Вряд ли стоит ожидать каких-либо обострений. И то, что на Кавказ будет в очередной раз послан спецпредставитель России, свидетельствует о том, что Москва по-прежнему придерживается дипломатического варианта урегулирования азербайджано-армянского конфликта, и вряд ли намерена вмешиваться в него, если он вновь перейдет в острую фазу. Что мы в принципе и видели во время Второй Карабахской войны в 2020 году. Несмотря на призывы Еревана к РФ вмешаться, как член ОДКБ, Москва молча наблюдала.

Поэтому главный переговорщик по урегулированию этого конфликта для Москвы наверняка находится в Турции. То есть, это президент Эрдоган, с которым относительно недавно были телефонные переговоры у Путина. Я уверен, основная позиция России по решению этой проблемы была уже там обсуждена, а сейчас уже на уровне советников будут пытаться найти способ воплотить эти предварительные договоренности. Но ничего серьезного я однозначно со стороны России не ожидаю.

Она заинтересована в том, чтобы конфликт держался как можно дольше, чтобы держать в напряжении стороны, чтобы иметь влияние на них обеих. Продавать им свое оружие и пытаться получить максимальные политические дивиденды.