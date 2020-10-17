Конституционный суд обратился к органам правосудия всех стран

В целях восстановления территориальной целостности страны в рамках международно-признанных государственных границ, вооруженные силы Азербайджанской Республики проводят военную операцию на территории Азербайджана с целью освобождения оккупированного Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана от вооруженных сил Республики Армения.

Как передает Report, об этом говорится в обращении Конституционного Суда Азербайджанской Республики в конституционные суды мира.

В результате успешных действий Азербайджанской Армии, за последние недели были освобождены ряд городов и населенных пунктов. Военная операция проводится исключительно с соблюдением требований международного гуманитарного права. Местному населению освобожденных районов оказывается всевозможная помощь, Вооруженные Силы Азербайджана обращаются с пленными солдатами министерства обороны Армении в соответствии с нормами Женевских Конвенций и дополнительных протоколов.

Осознавая, что вооруженным силам Армении придется покинуть оккупированные территории Азербайджана, военно-политическое руководство Армении решило расширить географию конфликта и нанесло ракетные удары по городам Азербайджана, находящихся в 60-100 км от зоны боевых действий. За прошедшие дни ракетному обстрелу с территории Армении были подвергнуты, гражданские объекты и жилые дома таких городов Азербайджана как Гянджа, Мингечевир, Тер-Тер, Барда, Агджабеди и другие города и населенные пункты.

Агрессия армянской стороны привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения. С 27-го сентября по 17-ое октября погибло 60 мирных жителей, 271 человек получили ранения.

Среди погибших и раненных есть женщины и дети. Серьезный урон нанесен гражданской инфраструктуре.

Данные факты являются очередным проявлением террористической и фашисткой политики военно-политического руководства Армении в отношении мирного населения. Международное сообщество должно предпринять меры, которые определят международную правовую ответственность правительства Армении за действия против мирного населения Азербайджана.

Мы призываем органы конституционного контроля всех стран, а также все международные организации осудить военные преступления правительства Армении.

Информация об этих преступлениях против человечества должны быть доведены до международной общественности.

Прогрессивное международное сообщество должно сказать четкое «НЕТ» политике фашизма и нацизма военно-политического руководства Армении.