Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) после массовых протестов и недовольства Евросоюза. Фактически глава государства отменяет подписанный им 22 июля документ о переподчинении этих структур генпрокурору. «Я выполняю свое обещание… Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов», — заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что в соответствии с новым законопроектом сотрудники НАБУ, САП и других силовых ведомств, имеющих доступ к государственной тайне (Национальная полиция, ГБР), будут обязаны проходить регулярные проверки на детекторе лжи, чтобы исключить российское вмешательство в их деятельность. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что депутаты рассмотрят законопроект 31 июля. «Буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его незамедлительное подписание», — добавил он.

В НАБУ и САП подтвердили, что инициатива Зеленского восстанавливает их процессуальные полномочия и гарантии независимости. Документ предполагает, что генпрокурор будет не вправе давать указания сотрудникам этих структур или мешать им выполнять свою работу.

НАБУ и САП были созданы по требованию западных стран около 10 лет назад, вскоре после Евромайдана. Скандальный закон, лишающий их независимости, был принят 22 июля. Сначала его одобрили 263 депутата Рады, а затем подписал Зеленский. Перед этим у сотрудников НАБУ и САП прошли обыски. Служба безопасности и Офис генпрокурора заявили о разоблачении российского «крота» в одном из подразделений.

Между тем собеседник «Украинской правды» связал происходящее с антикоррупционным расследованием в отношении совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича — одного из друзей Зеленского. НАБУ и САП готовили ему подозрение, утверждает источник. Кроме того, по данным издания, в середине июля НАБУ вместе с немецкими правоохранителями провело обыски в мюнхенском доме бывшего замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы, который курировал экономическое направление, а сейчас живет в Германии. Источники говорят, что это стало «последней каплей» для украинского руководства, которое спешно подготовило законопроект.

После принятия документа тысячи человек вышли на протесты в Киеве, Одессе, Днепре, Львове и других городах Украины. Митинги продолжаются до сих пор. Западные партнеры также раскритиковали ограничение самостоятельности антикоррупционных органов. В ЕС предупредили, что закон замедлит процесс евроинтеграции Украины и может негативно повлиять на поставки оружия для войны с Россией. (moscowtimes.ru)