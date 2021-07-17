Председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян огласил решение КС о признании действительными результатов внеочередных парламентских выборов. Трансляцию из зала КС в субботу вели местные новостные порталы.

«Конституционный суд постановил оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии Армении по результатам досрочных парламентских выборов 20 июня 2021 года», — сообщил Диланян.

Блок третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна «Честь имею» 2 июля направил в Конституционный суд иск с требованием признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов.

По данным ЦИК Армении, на выборах победила партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» (53,91% голосов), второе место занял блок «Армения» (21,9% голосов). В парламент нового состава также вошел блок «Честь имею», который набрал 5,22%. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.(ТАСС)