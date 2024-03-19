Армения и Азербайджан близки к консенсусу по поводу фиксации границ 1991 года в качестве основания для делимитации и взаимного признания территориальной целостности. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на заседании парламентской комиссии по внешним связям, представляя выполнение внешнеполитических задач программы правительства в 2023 году.

По его словам, в вопросе определения правовых оснований для проведения делимитационных работ позиции Еревана и Баку в настоящее время ближе, чем, к примеру, месяц назад. «По моему впечатлению мы очень близки к взаимному согласию в этом вопросе», — отметил министр.

Мирзоян также ответил на вопрос представителей парламентской оппозиции о том, почему некоторым депутатам от фракции «Армения» не разрешили ознакомиться с новыми предложениями Азербайджана по мирному договору. Глава МИД пояснил, что решение обусловлено «неприемлемым поведением» депутатов. Ранее их пригласили в министерство, показали документ, они собственными глазами увидели, что никаких «крамольных» положений там нет, но впоследствии «вновь продолжили распространять свои нарративы», указал руководитель внешнеполитического ведомства.

В связи с этим он призвал оппозицию «не сгущать краски», поскольку ситуация и без того непростая.

Ранее Мирзоян в интервью турецким СМИ отмечал, что по ряду вопросов удалось достичь согласия с Баку, однако разногласия сохраняются по двум ключевым вопросам: принципов делимитации границ между двумя закавказскими республиками и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. Армения настаивает на том, что между двумя странами не следует создавать новую границу, а необходимо воспроизвести административную границу, существовавшую в СССР, что закреплено в Алма-Атинской декларации 1991 года. Однако согласия со стороны Азербайджана в этом вопросе получить не удаëтся.

Между тем, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Грузии в Баку по итогам трëхсторонней встречи, что мировое сообщество должно предпринять шаги для того, чтобы подтолкнуть Армению к миру.

Глава азербайджанской дипломатии вместе с тем призвал Армению воздержаться от «реваншистских шагов». Министр отметил, что обсудил с турецким и грузинским коллегами — Хаканом Фиданом и Илией Дарчиашвили — процесс нормализации отношений Азербайджана с Арменией и шаги Баку в по установлению мира в регионе.

«Международное сообщество должно предпринять положительные шаги, чтобы отвлечь Армению от реваншистских идей, подтолкнуть к переговорам», — добавил он.

А президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума, указал, что Азербайджан в настоящее время ближе к миру с Арменией, чем когда-либо прежде.

Итак, Мирзоян и Алиев практически одновременно заявили о близости к миру и к консенсусу по поводу границ 1991 года. Насколько оптимистичной выглядит эта ситуация на самом деле? Понятно, что первым лицам известно гораздо больше, чем нам, но можно ли питать уверенность или надежды на то, что Азербайджан и Армения сумеют полностью урегулировать свои отношения в течение 2024 года? Если, в конце концов, произойдёт подписание Арменией и Азербайджаном соглашения о нормализации, будет ли это означать, что между мировыми и региональными игроками на Южном Кавказе достигнут определённый консенсус?

Своим мнением на сей счет поделились с # известные зарубежные эксперты.

Как заявил исполнительный директор киевского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, он сомневается в достижении консенсуса на таких переговорах. «Скорее следует говорить о компромиссах, которые формируют необходимый фон для заключения сделки. Впрочем, важно также осознать, какой тип мира видят стороны в регионе. Если холодный мир, построенный на сложной системе сдержек и противовесов, следует готовиться к длительной стратегической игре с привлечением внешних игроков, способных усилить ту или иную сторону.

Если мирное соглашение создаст новые опции, в том числе и для проигравшей стороны и обеспечит ей стратегическую перспективу без необходимости расходования дефицитных ресурсов на сдерживание – это другое дело», — говорит Семиволос.

Ему не до конца ясна позиция Баку по поводу будущих отношений с Ереваном. «По крайней мере, я пока не видел комплексного документа, который расставил бы точки над i. Похоже, что с момента завершения Карабахской кампании позиция Азербайджана мало в чем изменилась — Баку пользуется преимуществами и продолжает достаточно эффективно давить на оппонента. Армянская сторона, как проигравшая войну, не выглядит такой, что может пока вести переговоры на равных. Такой дисбаланс малоэффективен для достижения скорейшего мира», — считает директор центра.

Как говорит руководитель программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям, доктор Штефан Майстер, это действительно сложно оценить, поскольку существуют разные сигналы и разное понимание того, что будет означать соглашение.

«Я согласен с президентом Алиевым, что обе стороны после Второй Карабахской войны настолько близки к соглашению, насколько не были уже долгое время. Карабахский вопрос больше не стоит между обеими странами. Но то, как Азербайджан требует земли (эксклавы) и условия коридора в Нахчыван, Армении очень трудно принять. У меня сложилось впечатление, что правительство Пашиняна действительно готово пойти на компромиссы и договориться об окончательных гарантиях. Но, как я знаю от инсайдеров некоторых встреч, они близки, но всегда есть новое препятствие, и азербайджанская сторона, похоже, пытается получить больше, поскольку она является доминирующим игроком в текущей ситуации со своим военным превосходством», — рассказал Майстер.

Он также думает, что Россия влияет на ситуацию тем, что хочет держать своих солдат в обеих странах и пытается играть на обеих сторонах, как это было предыдущие 30 лет.

«Обе стороны хотят избавиться от русских, но до тех пор, пока они не смогут договориться об ограничении границ и транзите, у Москвы всегда будет возможность играть с обеими сторонами. Военное давление со стороны Азербайджана и контроль частей территории Армении азербайджанской армией приводят к восприятию большой угрозы в Армении. Итак, теперь мы снова застряли во мнении, что одна сторона настолько сильна, что может диктовать мир (что никогда не срабатывает), а другая сторона чувствует угрозу, готова пойти далеко в своих компромиссах, но не чувствует, что может доверять вообще другой стороне», — отметил доктор.