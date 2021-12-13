Руководство комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США готово к работе во взаимодействии с американской администрацией по введению новых санкций против Москвы в случае возможного вторжения РФ на Украину. Соответствующее заявление законодатели опубликовали в воскресенье.

Председатель указанного комитета Грегори Микс (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец в данном органе Майкл Маккол (от штата Техас) заверили, что «суверенитет и территориальная целостность Украины пользуются непоколебимой поддержкой в Конгрессе США со стороны обеих партий».

«Мы готовы работать с администрацией и с нашими трансатлантическими союзниками с тем, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины, в том числе путем введения новых серьезных санкций в отношении России, если она продолжит вторгаться на Украину», — отметили Микс и Маккол. Они также выступили за «отправку дополнительной военной техники» Киеву, в том числе поражающего действия.

По словам законодателей, Вашингтону не следует «делать уступок в ущерб Украине или позициям НАТО на восточном фланге».