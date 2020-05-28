Конгресс США принял законопроект о санкциях против КНР за притеснение уйгуров

Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект, который позволяет вводить санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за притеснение уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств, передает The Hill.

«Сегодня мы отправляем послание, что мы стоим на стороне уйгуров, боремся за угнетенных и не забудем этого», — заявил член Палаты представителей демократ Брэд Шерман.

В начале мая данный законопроект был принят единогласно верхней палатой Конгресса США. Теперь документ отправляется на подпись главы государства Дональду Трампу.

В Китае есть Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), населенный одним из самых многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным китайских властей, в Синьцзяне действуют группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители ООН сообщили, что в их распоряжение поступили данные о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы «противозаконно содержатся» до 1 млн уйгуров. (Газета.Ру)