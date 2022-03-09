Американские конгрессмены достигли соглашения о выделении в 2022 финансовом году федеральному правительству 1,5 трлн долларов, включая 13,6 млрд долларов на помощь Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера.

Соглашение также включает выделение средств для защиты инфраструктуры США от кибератак «со стороны России и других злоумышленников».

Кроме того, 15,6 млрд долларов будут выделены на борьбу с пандемией коронавируса.