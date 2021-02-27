Конгресс Перу принял заявление в связи с Ходжалинским геноцидом

В Конгрессе (парламенте) Перу принято заявление в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Принятие документа состоялось по инициативе председателя межпарламентской группы дружбы Перу-Азербайджан Гильермо Алиага.

В заявлении отмечается, что 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы был совершен геноцид, в ходе которого были убиты 613 мирных жителей, включая детей и женщин. В 2013-м перуанский парламент официально признал это массовое убийство геноцидом.

Подчеркивается, что Перу не остается равнодушным к Ходжалинской трагедии и призывает народы к сотрудничеству для того, чтобы подобная жестокая резня больше нигде не повторилась, а также для установления свободы, справедливости и солидарности в мире.

В конце заявления выражаются соболезнования азербайджанскому народу в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.