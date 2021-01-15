Конфликтолог: Люди увидят армян, живущих в соседних селах на росстоянии видимости

Интересен посыл, который озвучил в ходе последней телефонной беседы с Путиным президент Турции. Это произошло по итогам московской встречи Алиева, Путина и Пашиняна.

Эрдоган, как передает Anadolu, отметил, что Анкара выступает за формирование условий по сосуществованию азербайджанцев и армян в Нагорном Карабахе (НК) без наличия миротворцев и процесса мониторинга.

«Достижение этой цели вновь покажет всему миру конструктивные результаты турецко-российского партнерства», — сказал Эрдоган.

Таким образом, он довел до Путина свое видение того, чем должна закончиться вся эта сегодняшняя эпопея в НК – уходом и российских миротворцев, и турецких наблюдателей. Подразумевая, очевидно, сосуществование армян и азербайджанцев в НК в составе Азербайджанской Республики. Но насколько вероятно такое развитие событий в конечном итоге? Оно вообще осуществимо? Какие условия для этого должны быть созданы?

На эти вопросы # ответил известный конфликтолог, правозащитник, директор Объединения гуманитарных исследований Аваз Гасанов:

— Прежде всего, хотелось бы сказать, что ни в одной зоне конфликта в мире миротворческие силы, сумевшие положить конец даже самым кровопролитным войнам, не оставались навсегда. Продолжительность этой миссии может быть длительной или краткосрочной. Однако неразумно думать, что они могут остаться там навсегда. В частности, такая же участь ожидает миротворцев, дислоцированных в Нагорно-Карабахском регионе. У них одна цель: установить мир в регионе, где произошел кровопролитный конфликт, в рамках нерушимости границ Азербайджанской Республики, которые признаны государством, отправившим сюда миротворческие силы, предотвратить противостояние, и обеспечить безопасность людей, проживающих в этом регионе. В то же время речь идет об устранении следов войны в регионе и принятии мер по возвращению людей к нормальной жизни.

С этой точки зрения, российские миротворцы будут выполнять возложенные на них обязанности в Карабахе. Совместный мониторинговый центр будет следить за целесообразностью и эффективностью их миротворческой деятельности.

Трудно предположить, что в этом Центре мониторинга, в котором участвует Турция, будет вестись какая-либо миротворческая деятельность, которая противоречила бы интересам Азербайджана. Поэтому Турция с полной уверенностью намекает на то, что через этот Центр мониторинга будет контролировать миротворческую деятельность в Карабахе, и что вооруженные силы будут выведены с территорий после того как мир между народами станет возможным. Это совершенно нормальный подход. Российские миротворцы не смогут оставаться в Карабахе постоянно. Достигнув определенного этапа, им придется покинуть эти районы, создав условия для более устойчивых отношений. Это потребует нормализации отношений между двумя народами, устранения давней ненависти, восстановления экономических связей и, наконец, решения политических вопросов в будущем. Осуществлять это без миротворческих сил будет сложно.

С учетом статистики 1988 года и ситуации в Нагорно-Карабахском регионе, привыкание азербайджанского и армянского населения к сосуществованию станет ключом к решению многих проблем в будущем.

Следует учесть, что ныне 10-километровая нейтральная зона не разделяет освобожденные районы и населенные пункты Нагорно-Карабахского региона. Люди будут находиться в тесном контакте друг с другом, и со временем такие контакты станут более интенсивными и безопасными.

Сейчас между нашими населенными пунктами нет ни пограничных столбов, ни колючей проволоки. Люди увидят армян, живущих в соседних селах, на расстоянии видимости, когда будут трудиться на земле или совершать прогулки. Со временем, расспрашивая друг друга о делах, люди станут строить отношения.

Представьте, что армянин и азербайджанец, живущие у подножия одной и той же горы, выращивают картофель, и картофель одного уничтожается вредителями, а урожай другого сохраняется. Как только появится возможность, они обратятся за советом к соседу и спросят причину продуктивности без каких-либо миротворческих сил и политических решений. Вот тут-то ограничения будут бесполезны.

При этом следует учитывать, что технические возможности также сблизят людей. Возможность снимать фото и видео из соседних населенных пунктов и обмениваться ими позволит людям приблизиться виртуально.

Если правительство Азербайджана в будущем создаст нейтральные торговые центры в армянских населенных пунктах и ​​позволит армянам и азербайджанцам продавать там свою продукцию, то это серьезным образом откроет путь к налаживанию отношений.

Вовлечение армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе, в восстановление районов, и даже использование предложений армянских экспертов в проектировании или планировании на начальном этапе может создать хороший стимул для потепления отношений.

Правительство Азербайджана может решить проблемы региона и снизить напряженность, внося предложения по оценке и нормализации социального положения армянского населения, проживающего на этой территории.

Главное, что происходившее здесь в напряженные времена конфликта было в центре всеобщего внимания. Через некоторое время интерес мира к региону остынет. Люди, живущие в нем, останутся лицом к лицу друг с другом, чтобы обеспечить свои интересы. В этом смысле Нагорно-Карабахский регион не исключение.