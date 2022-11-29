Федерация футбола Камеруна сделала заявление по резонансному исключению голкипера Андре Онана из состава национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Сообщаем, что, в соответствии с решением главного тренера сборной Камеруна Ригобера Сонга, футболист Андре Онана временно отстранен от команды по дисциплинарным причинам.

Федерация футбола Камеруна вновь заявляет о полной поддержке главного тренера и его штаба в вопросе применения политики недопущения дисциплинарных нарушений и поддержания сплоченности коллектива», — указано в заявлении Федерации, опубликованном в Twitter.

Голкипер решил покинуть расположение национальной команды после конфликта с тренером Ригобером Сонгом. Изначально сообщалось, причиной разногласий футболиста и тренера стало разное видение тактики. Наставник просил Онану чаще отдавать длинные передачи. В свою очередь Онана заявил, что это не в его стиле, и такая игра далека от его понимания футбола. После этого Сонг заявил при игроках команды, что вратарь не сыграет в матче против Сербии.

Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О пытался уладить возникший конфликт между тренером и игроком, ему это сделать не удалось. Онана решил покинуть расположение сборной в Катаре.

Примечательно, что голкипер был выведен из состава за несколько часов до матча второго тура группового этапа мундиаля с командой Сербии. В составе камерунской команды на поединок вышел Дэвис Эпасси. Матч завершился со счетом 3:3. (gazeta.ru)