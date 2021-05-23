Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона провела в США очередные летные испытания своего космолета Unity серии SpaceShipTwo. Об этом сообщается в субботу на сайте компании.

Испытания прошли в штате Нью-Мексико. Ранее ожидалось, что старт состоится 13 февраля, однако он был отменен. В Virgin Galactic тогда отметили, что приняли решение «выделить дополнительное время на технические проверки».

В субботу утром самолет-носитель, к днищу которого крепился космолет, взлетел с космодрома «Америка». После того, как он поднялся на заданную высоту 16 км, от него отсоединился космолет Unity с двумя пилотами на борту.

Космолет в помощью собственных двигателей поднялся на высоту более 89 км — выше границы космоса (80,45 км), которой придерживаются в ВВС США. Таким образом, «с сегодняшним полетом Нью-Мексико стал третьим американским штатом, с территории которого осуществлялись пилотируемые космические полеты», подчеркнули в Virgin Galactic. В завершение испытаний Unity плавно снизился и приземлился на взлетно-посадочную полосу космодрома.(ТАСС)