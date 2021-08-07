Американская компания SpaceX собрала самую высокую в истории ракету Starship, ее длина достигает почти 120 м. Снимки космического аппарата были опубликованы в Twitter.

«Би-би-си» сообщает, что космический аппарат будет использоваться в миссии по возвращению человека на Луну в 2024 году.

Прототип ракеты Starship SN20 начал создаваться весной этого года, сборка проводилась на космодроме SpaceX в деревне Бока-Чика в Техасе.

Согласно плану, верхняя ступень ракеты выйдет на орбиту и совершит один неполный виток вокруг Земли, а затем приводнится в Тихом океане рядом с Гавайями. Ее ускоритель после старта приводнится в Мексиканском заливе.

Ранее сообщалось, что SpaceX испытала двигатели ракеты для полетов на Марс.