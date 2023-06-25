25 июня состоялось заседание комиссии при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове, созданной распоряжением Кабинета министров от 21 июня 2023 года для расследования ситуации в селе Союдлю Гядабейского района.

Как сообщили в Кабинете Министров, председатель комиссии, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев доложил премьер-министру о предварительных результатах мониторинга и оценки текущей ситуации относительно отходов в селе Союдлю.

Отмечено, что соответствующие органы оценивают воздействие на окружающую среду на территории, в том числе берут пробы воды и почвы и проводят анализы, проверяют качество воздуха.

Подчеркнуто, что при этом требуется, чтобы компания, осуществляющая деятельность на территории, полностью соблюдала стандарты качества воды, почвы и воздуха, а также все другие экологические нормы, принятые в соответствии с подписанным соглашением и отраженные в документе об оценке воздействия на окружающую среду.

На заседании были обсуждены предварительные результаты проведенных мониторингов, а также задачи, стоящие перед комиссией.

Премьер-министр дал соответствующие поручения для тщательного рассмотрения обращений граждан в связи с охраной здоровья жителей и окружающей среды и продолжения работы по оценке сложившейся ситуации.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах мониторинга и оценки, проведенных в селе Союдлю.