Командир Crew Dragon ударился головой во время перехода на МКС

Командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом, когда перебирался с корабля на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя пилотируемой программы NASA Стива Стича.

«Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите», — рассказал Стич.

По его словам, с Херли все хорошо, а сам командир отлично смотрелся на пресс-конференции.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».