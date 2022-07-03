Турецкие войска вошли в район Айн-Исса на севере сирийской провинции Ракка, сообщает агентство SANA.

По информации агентства, в районе Айн-Исса проходит стратегическая трасса М4, соединяющая западные и восточные регионы Сирии. Турки перебросили в Айн-Иссу несколько единиц бронетехники, военные машины, грузовики с боеприпасами и техническим оборудованием. Захват территории позволит Турции контролировать автотрассу и отрезать курдский район Кобани на восточном берегу реки Евфрат от города Эль-Камышлы. Там находится штаб курдских «Сил демократической Сирии».

Уточняется, что сейчас Турция контролирует 10% сирийской территории с населением 4,4 млн человек. 3 июня президент Турции РеджепТайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы республики намерены провести новую трансграничную операцию на севере Сирии и включить в созданную Анкарой зону безопасности районы на западном и восточном берегу реки Евфрат, контролируемые сейчас курдами.