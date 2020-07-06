Количества телеканалов в Азербайджане может быть сокращено

«В целом мы хотим более либерального подхода к вопросу лицензий и разрешений. Есть много сфер, где нет необходимости в специальном тендере. Каналы с ограниченной аудиторией, вещающие лишь посредством интернета, кабельного вещания, IPTV и другими подобными способами, просто получают лицензию или разрешение НСТР по упрощенной процедуре, а затем свободно работают».

Об этом в интервью АПА сказал председатель Национального совета по телевидению и радио (НСТР) Исмет Саттаров.

Он отметил, что в случае нарушения закона во время вещания канала в кабельной сети, наказание последует: «В то же время мы не будем вводить слишком ограничительные положения в закон. Мы стараемся, чтобы новый закон больше соответствовал европейскому законодательству. Мы изучили законодательство нескольких стран. Мы не использовали закон какой-либо конкретной страны, потому что каждая страна имеет свои особенности. Мы берем наиболее подходящие для Азербайджана, самые современные части, разрабатываем законопроект с учетом местных процессов».

Председатель НСТР также не исключил, что количество телеканалов, действующих в Азербайджане, может уменьшиться по экономическим причинам. Он сказал, что в этом вопросе увеличения не прогнозирует.

И.Саттаров также коснулся вопроса в связи с интернет-телевидением в Азербайджане.

«В законе учтены эти моменты. Например, есть такие интернет-каналы, как APA TV, Baku TV. Если сегодня APA TV желает транслироваться в любой кабельной или IPTV сети, действующее законодательство этого не допускает. Согласно новому закону, если этот канал хочет подключиться к кабельной сети, он обратится в НСТР, получит лицензию (или разрешение) и заключит договор с любым оператором. А если захочет действовать как общереспубликанский канал, то может принять участие в конкурсе».