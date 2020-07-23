Когда закатальцы смогут пить чистую воду?

22 июня 2020 года ряд СМИ сообщили о проблемах с водой, которую почти неделю испытывают жители Закатальского района.

«В одной части региона нет воды, а в другой — она подается под низким давлением, ее невозможно использовать. Отсутствие воды – это проблема, а во время пандемии эо вдвойне проблема. Речь идет об улице Низами и других улицах в Загатальском районе. Днем вода не подается, а ночью, подается всего на 1-2 часа и то под низким давлением и бывает мутной. Даже руки помыть невозможно. При этом правительство просит соблюдать правила карантина, часто мыть руки. Как мы можем поддерживать чистоту и защитить себя от вируса там, где нет воды, чтобы?», — жалуются местные жители.

# решило выяснить, что стало причиной нехватки воды в Загатальском районе.

Как сообщили нам на «Горячей линии» производственного объединения «Azersu», обеспечивающего население питьевой водой, из-за обильных дождей фильтры по очистке воды были засорены глиной. «Но теперь эта проблема решена», — уверили нас сотрудники «Горячей линии».

Однако, по словам заместителя заведующего общественно – политическим и гуманитарным отделом ИВ Закатальского района Рамина Гасанова, проблема до сих пор остается нерешенной.

«Из-за обильных дождей вода в реках помутнела и стала непригодной для питья.

Мы пытаемся выйти из положения.

Вода предоставляется по очереди в различные части города. Исполнительная власть также использует водовозы для обеспечения населения», — сказал # Рамин Гасанов.