Европарламент настаивает на приостановке переговоров с Турцией о вступлении в ЕС. Отношения между Евросоюзом и Турцией достигли исторического минимума, ухудшившись до такой степени, что их необходимо существенно переосмыслить, говорится в отчете парламента ЕС, появившемся на днях.

Анкара продолжает отдаляться от ценностей и норм блока, подчеркнули евродепутаты. По их словам, в Турции наблюдается «гиперцентрализация власти» президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, парламентарии обеспокоены внешней политикой Анкары, в том числе в отношении Греции и Кипра, а также ее вовлеченностью в происходящее в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, пишет Deutsche Welle.

Турецкая сторона расценила отчет как необъективный. Анкара посчитала ошибочными утверждения о ситуации с правами человека и верховенством закона в стране. Членство в ЕС является стратегической целью Турции, ее вступление в блок пойдет на пользу всей Европе, подчеркнули в турецком Министерстве иностранных дел.

«Этот отчет является неприемлемым. Мы отвергаем этот предвзятый текст, который не только содержит ложные утверждения касательно прав человека, демократии, верховенства закона, нашей государственной системы и политических партий, но также рассматривает эффективную внешнюю политику Турции в качестве угрозы», — говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

Согласно информации МИД Турции, страна продолжит свои усилия в соответствии со своими планами. Кроме того, как страна-кандидат она ожидает, что в ЕП приложат конструктивные усилия для улучшения отношений с Турцией, а также поспособствуют процессу интеграции страны в ЕС.

Тут мы видим интересный обмен мнениями. Любопытно, о чем он свидетельствует? Какие именно силы в Европе стоят за этим отчетом? Это объективная оценка турецких реалий со стороны европарламентариев, или проявление чьего-то нежелания видеть эту страну в составе ЕС?

Своим видением этих моментов поделился с # Энгин Озер, турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва»:

— Я хочу напомнить, что официальный гимн Евросоюза – это 9-я симфония Людвига ван Бетховена, и я бы хотел, чтобы господин Чавушоглу хорошо изучил и понял саму идею Европейского Союза. Главная задача ЕС – это расширение и распространение прав человека и свобод. Изначальная цель Евросоюза состояла в защите европейской культуры и свободы. А нынешние власти Турции рассматривают ЕС исключительно как экономический проект. Типа, каким образом мы можем поставить в разные части Европы как можно больше собственных товаров? К сожалению, так видит картину отношений и министр иностранных дел Чавушоглу.

Сегодняшняя система вертикальной власти в Турции всё больше смахивает на тот тип правления, который был в Сирии до «арабской весны». Там десятилетиями единолично правила одна партия – Баас. То есть, мы в этом смысле всё меньше походим на европейскую страну. Мы видим, ситуация дошла до того, что президент Эрдоган уже позволяет себе отменять действие каких-то международных договоров по своей инициативе, без позволения парламента. Что это означает? О каких свободах тут может идти речь? Здесь мы видим очевидные разногласия.

Уж точно, что при Эрдогане объединения Турции с ЕС не произойдет – это факт. ЕС уже готовит планы своих отношений с Турцией на будущее, после эпохи Эрдогана, мне лично это понятно. Интересная деталь заключается в том, что на пути якобы попыток интеграции в ЕС Эрдоган всё время старается торговаться с этим объединением государств – типа, вот на это мы можем пойти, а вот это условие не принимаем. Он как будто не понимает, что ЕС – это проект с едиными нормами и правилами для всех государств-членов, и либо ты их принимаешь – либо нет.

Само турецкое общество осознает, что в ближайшие годы нам членства в ЕС не видать. Однако, именно благодаря ЕС, объявленному когда-то курсу на интеграцию в это объединение, Турции удалось во многом подтянуть развитие своей политической системы, улучшить качество сферы образования. Турция значительно продвинулась на пути интеграции в Европу. Была масса прогрессивных продвижений, принятие европейских стандартов в производственной сфере, в науке и т.д. А сейчас процесс идет в обратную сторону, в цивилизационном смысле.

В отчете Европарламента говорится о турецкой активности в Нагорном Карабахе, но тут я должен сказать, что войска Турции официально не находятся на территории Азербайджана.

Что касается явных противников продвижения Турции к членству в ЕС, это, по понятным причинам, прежде всего Кипр, Греция. Они традиционно против участия Турции в этом проекте. Однако, на мой взгляд, ими избрана не очень эффективная стратегия для их же интересов. Потому что, когда вы отказываете Турции во вхождении в европейскую цивилизацию, она начинает смотреть на Восток – а это не выгодно самой же Европе.