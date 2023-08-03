Пока упраздненное указом президента Азербайджана от 19 апреля текущего года Бакинское транспортное агентство (БТА) переходит на баланс Агентства наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта, сотрудники БТА все еще продолжают удивлять жителей Баку своей откровенной бездарной деятельностью.

Так, на официальной странице БТА в соцсети Facebook были опубликованы фотографии улицы Юсифа Везира Чеменземинли с дорожным знаком, ограничивающим максимальную скорость до 50 километров в час. Под фотографиями была сделана надпись о том, что с 25 июля на данной улице максимальная скорость снижена с 60 до 50 километров в час и водителей просят соблюдать скоростной предел с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

Однако, судя по фотографии, дорожный знак был установлен в жилой зоне, в которой согласно правилам дорожного движения, скорость ограничена до 20 километров. Комментируя этот факт в беседе с # транспортный эксперт, главный редактор сайта Avtosfer.az Эльмаддин Мурадлы отметил, что дорожного знака, ограничивающего максимальную скорость до 50 километров в час, там не должно быть.

«Это неправильный подход, когда в жилой зоне устанавливается подобный дорожный знак. Согласно закону о дорожном движении, максимальный предел скорости в жилой зоне не должен превышать 20 километров в час. Установка дорожного знака, ограничивающего максимальную скорость до 50 километров в час, в жилой зоне является очень большой опасностью. Полагаю, что соответствующие инстанции должны немедленно отреагировать на этот факт. Дорожный знак нужно убрать оттуда и заменить другим. Наши водители и так знают, что на подобных улицах необходимо снижать скорость, но, когда дело доходит до соблюдения этого правила, возникают проблемы», — отметил эксперт.

По его словам, невозможно на каждой улице и жилом квартале устанавливать камеры и радары, у водителей должна быть внутренняя культура и мышление, чтобы они поняли, что ездят по улице в жилой зоне.

«На улицу могут выбежать дети, там могут ходить пожилые люди, кататься велосипедисты. По этой причине в жилой зоне максимальный предел скорости вождения ограничен до 20 километров в час. Поэтому наличие такого дорожного знака вызывает сожаление», — отметил Мурадлы.

Складывается парадоксальная ситуация. С 2018 года БТА считалось ответственным за установку дорожных знаков, но при этом сотрудники этого ведомства не знают правил дорожного движения. Узость улицы, о которой можно судить по фотографии, не позволяет ехать со скоростью до 50 километров в час, но даже это обстоятельство не надоумило сотрудников БТА не устанавливать подобный дорожный знак.

По идее снижение скоростного режима на дорогах и улицах должно повысить безопасность движения, уменьшить количество и в целом риск ДТП, сократить вероятность получения серьезных травм и смерти людей в них, развить социальную среду, уменьшить загазованность и шум, сделать более удобными пешеходные и велосипедные прогулки. Но эту прекрасную затею портят ложкой дегтя.