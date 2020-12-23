Когда «награда» хуже молчания…

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Лермонтовские строки весьма точно передают реакцию на плод раздумий долгих, вылившийся в опубликованный информационным агентством «Интерфакс-Украина» труд под громким названием «Топ-рейтинг мировых политиков: победители и неудачники 2020». Его автором является Антон Ровенский, магистр международных отношений, политолог-международник.

Звучат его регалии звонко и красиво, но опрос известных мне украинских журналистов и политологов на предмет определения уровня весомости этого господина привел к фразам, вроде «что-то такое слышал, но не помню точно, кто такой». И вот этот пан Антон, мало известный в рядах украинского экспертного сообщества, решил взяться «за Вильяма нашего, за Шекспира», раздав лидерам разных стран мира похвалу и критику.

Не наказуемо, конечно. Но все дело в том, что в мире уже есть издание, определяющее «Человека года». С 1927 года это делает американский еженедельный журнал Time. Человека года выбирает исключительно исполнительный редактор. В редакторской колонке выпуска TIME под заголовком «Ставя порядок выше свободы» Ричард Штенгель объяснил принцип, по которому журнал выбирает того или иного номинанта: «Звание «Человек года», присуждаемое TIME, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам — дерзновенным, изменяющим нашу планету».

Наибольшее количество раз, трижды, Человеком года по версии журнала TIME , становился один человек — Франклин Рузвельт. Дважды Человеком года становились 15 человек (в хронологическом порядке: Иосиф Сталин, Джордж Маршалл, Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль, Дуайт Эйзенхауэр, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Рональд Рейган, Дэн Сяопин, Михаил Горбачёв, Билл Клинтон, Американский солдат (абстрактное понятие), Джордж Буш-младший, Барак Обама.

Что интересно, однажды, в 1938 году, журнал TIME назвал Человеком года даже Адольфа Гитлера. В 2020 году TIME назвал Человеком года Джо Байдена и Камалу Харрис. Не буду особо останавливаться на причинах такого выбора со стороны американского журнала, ибо куда интереснее «Топ-рейтинг мировых политиков: победители и неудачники 2020» от «Интерфакс-Украина».

Данное украинское СМИ, давно уже обретшее полную независимость от российского «Интерфакса» и действующее самостоятельно, имеет весьма солидную репутацию. Во многом благодаря Александру Мартыненко, который возглавляет «Интерфакс-Украина» с 1992 года. Господин Мартыненко считается одним из самых уважаемых в Украине журналистов, главным качеством которого является столь дефицитная ныне в мире порядочность.

Тем удивительнее было появление на сайте данного ИА столь странного рейтинга. Почему странного? Хотя бы потому, что весьма сомнительные были характеристики, выданные персонам, упомянутым в данном рейтинге. И тут не могу не сказать о том, что поразительную позицию заняли многие азербайджанские СМИ. Почти все они опубликовали новость о том, что ИА «Интерфакс-Украина» включило в число победителей 2020 года президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На первый взгляд, это хорошая новость, основанная на объективной оценке деятельности главы нашего государства в нынешнем году. Но достаточно пройтись по ссылке, чтобы понять, что до объективности там все же далековато. Скорее, признание сквозь зубы очевидного факта нашей победы в Отечественной войне вкупе с попыткой бросить ложку дегтя в бочку меда. Судите сами, ознакомившись с текстом от господина Ровенского.

«Успешная военная кампания в Нагорном Карабахе стала большой победой президента Азербайджана на внутренней арене. Быть может, эта победа окажется пирровой, но пока что Алиев — триумфатор». Вот так, крайне лаконично и с намеком на негативные последствия нашей нынешней победы, был назван одним из Победителей года глава азербайджанского государства.

К сожалению, ни одно отечественное СМИ не потрудилось выразить свое удивление такой специфической трактовкой, столь странным способом «похвалы» в адрес президента Азербайджана. Сказывается страсть к банальному копированию материалов, без погружения в их суть. А тем временем, была дана очень нелепая оценка деятельности президента страны, которая первая и единственная в мире смогла решить многолетний территориальный конфликт, многими именовавшийся «замороженным»!

Решить, вопреки желанию ведущих мировых держав. Мы же видим, что США и Франция были, мягко говоря, не заинтересованы в разрушении того статуса-кво, что так радовал Армению на протяжении более четверти века. Но Азербайджан все же добился исторического решения крайне важного и сложного вопроса. Своими силами, за счет героизма нашей армии, за счет экономической мощи нашего государства, за счет грамотной внешней политики президента Ильхама Алиева.

В таком случае, что за околесица была у пана Антона о «возможной пирровой победе»? Получается, что некий средней руки украинский политолог пытается бросить тень сомнения на нашу великую победу в Отечественной войне, которая добыта со слезами на глазах и ценой жизни около 3 000 шехидов, а отечественные СМИ считают это хорошей новостью?! Мягко говоря, странная позиция. Как Антона Ровенского из «Интерфакс-Украина», так и наших СМИ.

Имеет смысл напомнить, что речь идет далеко не только об «успешной военной кампании в Нагорном Карабахе», а о построении самой сильной в регионе и одной из самых сильных на всем пространстве бывшего СССР армии, о создании крепкой и устойчивой экономики, без чего невозможны какие-либо войны. Все это заслуга президента Ильхама Алиева.

И не только это. Азербайджан продемонстрировал настоящий мастер-класс в проведении блестящей внешнеполитической линии, что определило исход Отечественной войны в такой же степени, как военное и экономическое превосходство над Арменией. Наконец, Азербайджан является страной, инициировавшей и реализовавшей крупнейшие энергетические проекты. Причем, многие из них были реализованы вопреки желанию России, в обход нее и в обход Армении, сделав последнюю настоящим тупиком Южного Кавказа.

Все это — результат грамотной и многолетней работы президента Азербайджана Ильхама Алиева, который давно уже является одним из самых успешных и ярких политиков современности. Без всяких оговорок, как то сделал Антон Ровенский. Который поставил главу нашего государства в один ряд с новоизбранным президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

При том, что ни Санду, ни Жапаров еще не осуществили в своих странах никаких реформ, не добились прорывов на своем посту. Молдова и Кыргызстан остаются странами, в которых велико внутреннее политическое противостояние и невелик экономический потенциал. Да и вообще, политика правильнее оценивать не в кредит, а по итогам конкретных его достижений или провалов.

Как, к примеру президента Украины Владимира Зеленского, который, конечно, не столь провален, как армянский премьер Никол Пашинян, но и он весьма уместно смотрелся бы в списке Неудачников года по версии «Интерфакс-Украина». Ибо, он умудрился совершить просто невероятное количество ошибок, увязнуть в большом количестве громких скандалов, что в результате и сделало его главным разочарованием года по версии украинских социологов.