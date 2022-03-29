В связи с военной интервенцией, совершенной Россией в Украину, российская машина пропаганды набирает обороты с каждым днем. Причем, с каждым разом откровенная ненависть кремлевских пропагандистов в отношении украинских «братьев» становится все более открытой и изощренной.

Москва, увязшая в военной авантюре по самое «не балуй», пытается свою явную неудачу завуалировать с помощью истеричных высказываний телеведущих и представителей других медиаструктур. И в пылу истерики пропагандисты – ведущие, политологи, эксперты и прочие – доходят до откровенного цинизма. Кроме того, допускают довольно неудобные для официальной пропаганды ляпы.

К примеру, армянская семейная пара – Кеосаян и Симоньян, подвизавшиеся на поприще агитпропа, давно уже потеряли авторитет не только за пределами России, но и даже в самой стране. Не верят ни откровенной, неприкрытой лжи канала Russia Today, который возглавляет Маргарита Симоньян, ни ее благоверному – Тиграну Кеосаяну, который изрыгает злобу на своей передаче «Международная панорама».

Кстати, бездарный режиссер Тигран Кеосаян своей передачей «Международная пилорама» наглядно продемонстрировал, что юморист он еще более бездарный. Даже если не он является автором примитивных «шуток», уважающий себя человек с такой похабщиной в эфир не выйдет.

И вот вчера Кеосаян вновь отличился своей антиукраинской риторикой. Он сравнил «спецоперацию» в Украине… с Великой Отечественной войной и назвал действия РФ освободительными. Кинодеятель объяснил, что все нормальные люди не приветствуют войну.

«Если вы найдёте хоть одного нормального человека, который «за» войну, то дайте адрес. Все против войны. Но войны делятся на справедливые, несправедливые, на захватнические и освободительные.

Вы против Великой Отечественной войны? Нет, наверное, потому что мы освобождали страну. И сейчас идёт освободительная война», — цитирует слова режиссёра Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

Пожалуй, в лицемерии муж переплюнул свою жену. Сравнивать позорную оккупацию Украины со стороны России с Великой Отечественной войной – это верх кощунства. Наши деды отдавали жизни в войне с фашистской нечистью, сражаясь против гитлеровской Германии, вторгшейся на НАШУ землю. Во всяком случае, из истории мы знаем, что именно Германия напала на СССР, а не наоборот.

Кеосаян в лже-патриотическом угаре пытается то ли обмануть себя, то ли граждан России, выдавая черное за белое. Украина не нападала на Россию, чтобы эту позорную войну называть освободительной.

Кстати, вы заметили, что Тигран в пылу подхалимства допустил «оговорку по Фрейду»? Пока Путин и его окружение на протяжении всей военной кампании называют войну «военной спецопераций», Кеосаян открыто назвал ее войной. Как-то не «по-кремлевски» вышло. Вот уж точно: инициатива, а в данном случае излишнее лизоблюдство, наказуемо.

Между прочим, вчера другой горе-пропагандист, депутат Михаил Делягин и вовсе допустил непростительную оговорку, которая может ему дорого стоить. Так, на канале Россия 1 он заявил: «Уже наши товарищи погибают. В больших количествах». Поняв, что его слова опровергают кремлевскую пропаганду, запнулся и попытался исправиться: «Ну, не в больших количествах, но погибают».

Кстати, это тот самый Делягин, который на этой же передаче призывал нанести ядерные удары по нефтяной промышленности Азербайджана. Правда, сегодня Дмитрий Песков одернул его, и призвал контролировать личные эмоции.

В любом случае, ясно, что российская пропаганда, как и военная машина, дает сбой. Две «случайности» за один день – это слишком. Будем ждать третьей «случайности», и тогда можно будет говорить о закономерности…