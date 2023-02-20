Несмотря на все утверждения армянской стороны о приверженности миру на Южном Кавказе, подписанию мирного соглашения с Азербайджаном, на поверку все эти слова оказываются ложью в чистом виде.

«Армянской болезнью» в соседней стране заражены все: будь то так называемые демократы во главе с армянским премьером Николом Пашиняном или оппозиционеры, которые жаждут взять реванш за 44-дневную войну.

Фашистская идеология Гарегина Нжде настолько поразила мышление армян, что о каком-либо конструктивном диалоге с ними говорить невозможно. Почти 30 лет Азербайджан пытался мирно, без крови договориться с оккупационной Арменией, все безуспешно.

Мания величия, самомнение, и главное, уверенность в собственной безнаказанности хаев сводили на нет все благие намерения азербайджанской стороны.

44-дневная война стала поворотным событием в затянувшемся конфликте, обозначившем метод ведения диалога с Арменией: в соседней стране понимают лишь язык силы.

С момента окончания войны прошло почти два с половиной года, однако стороны все еще не могут поставить окончательную точку в армяно-азербайджанской проблеме. Причина та же: нежелание Армении мириться с реальностью и пребывание в иллюзорном мире.

Но усилия Азербайджана по установлению мира продолжаются, и они были вновь продемонстрированы на Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся на прошлой неделе.

В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на завершение работы, как можно скорее, над мирным договором с Арменией.

«Мы сейчас работаем над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Будем надеяться, что сможем завершить эту работу как можно скорее. И я думаю, это может стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьезные исторические разногласия, могут собраться вместе и перевернуть страницу вражды»,- сказал он.

Тем временем, и премьер-министр Армении на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном подтвердил готовность к подписанию соглашения между Ереваном и Баку, гарантирующего долгосрочный мир.

Премьер Армении «подтвердил целеустремленность армянской стороны достичь подписания такого соглашения, которое в действительности будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе».

Как видим, слова Пашиняна хорошие, правильные, но насколько они искренние? На этот вопрос дает ответ послание Пашиняна по случаю 35-летия сепаратистского движения в Карабахе.

Приведем небольшой отрывок из этого послания.

«35 лет назад в эти дни началось карабахское движение. Стихийные и массовые выступления протеста, начавшиеся 20 февраля 1988 года, останутся в истории Армении как символ национального пробуждения, единства и освободительной борьбы.

Это движение стало первым шагом к восстановлению нашей государственности, благодаря которому мы вновь обрели решимость жить свободно и независимо, формировать свою судьбу и управлять своим будущим.

…Даже спустя 35 лет армяне Нагорного Карабаха сталкиваются с серьезными проблемами. Даже сегодня, находясь в блокаде, наши соотечественники вынуждены выражать волю к защите своих прав и безопасности. Как я уже неоднократно говорил, эти действия Азербайджана имеют одну цель: сломить волю народа Нагорного Карабаха жить на своей родине, которая, однако, я уверен, несломима и непоколебима.

…Уважаемые граждане Арцаха,

Будьте сильны и нерушимы ради мирного, безопасного проживания и созидания на своей Родине. По большому счету, мирная, достойная и безопасная жизнь была основной целью карабахского движения, и мы должны двигаться к этой цели», — заявляет Пашинян.

Данное заявление в очередной раз доказывает, что армянская сторона не отказалась от своих территориальных притязаний к Азербайджану. Пашинян употребляет те же формулировки, что и Саргсян или Кочарян: «государственность арцаха», «граждане арцаха», «народ Нагорного Карабаха» и так далее.

Только вчера главный лицемер Армении говорил о стремлении к миру с Азербайджаном, а сегодня открыто игнорирует территориальную целостность Азербайджана. Причем, признанную на международном уровне. То есть, Пашинян своим идиотским посланием оскорбляет не только Азербайджан, но и мировое сообщество.

Возникает резонный вопрос: можно ли верить в искренность армян в вопросе желания установления мира в регионе? И этот вопрос не только резонный, но и риторический…

P.S. На Мюнхенской конференции обиженный Пашинян призвал Алиева не использовать такие «почти оскорбительные» слова как «капитуляция». Непонятна обида Пашиняна: Ильхам Алиев назвал вещи своими именами, нравится это армянам с тонкой душевной организацией или нет. А вот после вышеупомянутой поддержки сепаратизма Армению следовало бы «оскорбить» еще раз. Судя по всему, мазохизм у них в крови…