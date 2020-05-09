Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума

В России снизился до минимального значения коэффициент распространения коронавируса. По данным на 9 мая, он составляет 1,06, что является минимумом с начала эпидемии, пишет TACC со ссылкой на материалы оперативного штаба.

В Москве, где зарегистрировано наибольшее число заразившихся — свыше 100 тысяч — показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, которая содержится в обнародованных 8 мая рекомендациях Роспотребнадзора по снятию ограничений. Показатель, на основе которого будут приниматься решения о выходе из режимов ограничений, вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Также будут оцениваться свободный коечный фонд и охват тестированием.

За последние сутки в России зафиксировали 10,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии в стране зарегистрировали почти 200 тысяч случаев заражения. Свыше 31 тысячи пациентов выздоровели, 1,8 тысячи скончались (lenta.ru)